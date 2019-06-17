台股ADR上周五全軍覆沒 台積電大跌逾4%

2019-06-17 07:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR上周五全面下跌，跟隨台股和費半頹勢。

台積電ADR大跌4.1%，高出台股的溢價縮為1%。費城半導體指數大跌2.6%。

博通上周五調降財測反映全球晶片需求普遍放緩的警訊，衝擊晶片類股。

標普500指數上周五收跌4點或0.2%，報2,886點，周線收漲0.5%。道瓊工業指數上周五下跌17點或0.1%，跌至26,089點，周線上揚0.41%。那斯達克指數上周五下挫40點或0.5%，報7,796點，周線上漲0.7%。

台灣加權股價指數上周五36.34點收10,524.67點，台積電跌1.7%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 58.13 -1.60 60.00 -3.11

友達 AUO 9.01 -1.04 9.19 -1.94

中華電 CHT 112.96 -0.55 112.50 0.41

台積電 TSM 238.45 -4.08 236.00 1.04

聯電 UMC 13.36 -0.47 13.70 -2.49

資料來源：彭博