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逃犯條例修法引擔憂 香港大亨轉移資產到新加坡

2019-06-16 23:49聯合報 記者李京倫╱即時報導

香港修訂逃犯條例引發大亨擔憂，路透報導，香港理財諮詢、銀行和律師界知情人士指出，部分富豪已經開始向海外轉移資產，新加坡則是最熱門目的地。

一位認為自己可能是政治敏感人士的富豪，已經開始從香港的花旗銀行轉移1億美元（約台幣30億元）到新加坡花旗銀行。一名了解這起交易的理財顧問說：「已經開始了。我們聽到其他人也在這麼做，但沒有人會大張旗鼓地說出來。他們擔心北京當局將有能力下達禁令，獲得他們在香港的資產，而新加坡是最熱門的資產轉移目的地。」

一位不願具名的香港國際銀行私人業務負責人說，客戶已經將資金從香港轉移到新加坡，「他們不是可能有政治風險的中國大陸客戶，而是富裕的香港客戶。香港的局勢已經失控，他們無法相信林鄭月娥或北京領導人會蠢到意識不到這件事將造成的經濟損失」。

香港和新加坡之間競爭激烈，被視為亞洲首屈一指的金融中心。根據瑞士信貸（Credit Suisse）去年公布的一項報告指出，在香港擁有1億美元以上資產的富豪人數為853人，是新加坡的兩倍以上。

香港大學法學院教授楊艾文說，一些香港居民可能會考慮轉移資產，這是可以理解的，如果通過修訂逃犯條例，中國大陸法院可以要求香港法院凍結和沒收在大陸所犯罪行相關的資產，超出現有的與毒品犯罪所得相關的規定。

楊艾文說：「這在公開辯論中被忽視了，卻是擬議修訂草案中的重要部分。當然，富豪和那些向他們提供法律建議的人士可能不會忽視這一點。」

修訂案旨在簡化逐案引渡到司法管轄區，除了香港現有引渡條約下的20個管轄區，也將包括中國大陸在內，同時也將刪除逃犯條例和刑事事宜相互法律協助條例中，不適用於中國大陸、澳門和台灣的限制。修改後的條例，將使香港可以向中國大陸提供與刑事相關的協助，包括凍結和沒收個人資產。

香港律師公會指出，修訂後的條例將「大大加強中國大陸刑事檢控的影響力」。

知名商業律師Kevin Yam表示，他知道高淨值的香港人在時機成熟或者市場條件有利的時候，會採取移資新加坡的措施。

另外三名私人銀行業者表示，他們有收到客戶諮詢修法的影響，但還未看到資金流動。

Kevin Yam表示，即使修法通過，認為北京當局會立刻廣泛應用這項條例的人並不多，但修訂草案就營造了不安的氛圍，擔心未來幾年會被更加廣泛地使用。

抗議者16日在香港立法會外寫信給香港政府，要求撤回逃犯條例修法草案。（歐新社）
抗議者16日在香港立法會外寫信給香港政府，要求撤回逃犯條例修法草案。（歐新社）
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