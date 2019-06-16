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三星首次公開談6G通訊技術 和SKT爭相布局

2019-06-16 18:10經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

南韓三星電子副會長李在鎔表示，將持續投資第六代行動通訊（6G）及系統晶片。美聯社
南韓三星電子副會長李在鎔表示，將持續投資第六代行動通訊（6G）及系統晶片。美聯社
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面對瞬息萬變的全球商業環境，南韓科技巨擘三星電子副會長李在鎔表示，三星將持續投資第六代行動通訊（6G）及系統晶片等未來事業；SK電訊則計劃和北歐電信巨擘諾基亞（Nokia）及愛立信（Ericsson）攜手研發6G技術。

這位三星電子實際掌門人上周末在水原總部與資訊科技（IT）及行動部門主管舉行的討論會上，探討與平台業者在6G行動網路、區塊鏈技術及人工智慧（AI）合作的可能性，並且擴展全球夥伴關係。

這是李在鎔首次公開談及6G通訊技術。三星電子4月率先在南韓推出5G商用網路，如今正面臨蘋果及華為等勁敵的激烈競爭。李在鎔在聲明中說：「我們應以建立新基礎的決心挑戰自我，跨越保護我們過去成就的範疇。」李在鎔計劃17日視察旗下三星電機公司，討論半導體封裝技術及5G通訊設備的商業策略。

韓媒The Investor報導，電信龍頭SK電訊16日表示，已和芬蘭諾基亞及瑞典愛立信等北歐兩位電信巨擘簽署「研究和開發合作備忘錄」，攜手開發6G網路技術。

SK電訊表示：「6G網路仍無明確的技術標準，且5G網路僅覆蓋部分國家，但這項雙邊合作協議將幫助我們在這個競爭激烈的科技產業取得領先。」「這項協議將是提升SK電訊與諾基亞、愛立信未來在研發（R&D）上合作的機會。」

李在鎔南韓區塊鏈技術
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