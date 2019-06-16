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不滿取消貿易豁免 印度反課美關稅

2019-06-16 14:14台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

不滿美國取消關稅優惠，印度政府近日宣布，將從16日開始，對美國28樣產品課徵進口關稅。由於先前美國取消印度進口美國的鋼、鋁關稅豁免，而且原本要簽的新協議，川普卻在6月稍早臨時喊卡。外界擔心美國的「印太戰略」是否會因此受到影響。

根據《英國廣播電台》報導，印度財政部長在發表這項說明時表示，他們基於國家公共利益而發動課徵關稅。在28項貨物中，有些甚至課稅高達70%，其實去年印度就已宣布將一些產品關稅調至120%，不過當時有貿易談判所以沒有實行。

《BBC》分析，川普在貿易上採取「公平貿易」的立場，認為許多國家進口貨物關稅太低，需要調整。所以透過片面宣布加徵關稅，貿易協動重新談判等方式進行調整，以墨西哥為例，便接受了美國調整最新版的「新北美自由貿易」，而鋼、鋁方面，美國先前也取消了許多國家的豁免。

2018年美、印的雙邊貿易值為1420億美金，連續7年成長。不過其中56億美金的進口品，會因為美國取消美國普遍化優惠關稅（GSP）導致價格大幅上升。美國近來也施壓印度，如果有跟伊朗買石油或跟俄國買S-400飛彈系統的話，就要對印度進行制裁。

根據美國《CNN》報導，在月底的G20會議上，美國國務卿龐培歐跟印度外長蘇傑生將會碰面，美國總統川普與印度總理莫迪也將進行對話，到時候是否針對關稅、印太問題進行協商是外界關注的焦點。

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