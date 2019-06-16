華郵社論：川普對中國策略失敗 可能引發更大衝突

2019-06-16 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



華盛頓郵報15日刊出社論指出，美國和中國大陸的貿易戰現在可能擴大為新冷戰，就川普政府而言，缺乏一致的策略，多項魯莽且有時無知的措施已使美中悄悄陷入對立，不只未能達成最狹隘的經濟目標，還可能引發更大衝突。

這篇社論說，改變數十年來的對中政策，的確是美國共識，但川普政府以錯誤的方式推動此事，忽略了中國最應被指摘的危險行為，包括在新疆的滅種計畫及接管南海，而是發動關稅戰，要求經濟上讓步。

雙方轉折點是上個月，中國國家主席習近平突然從貿易談判中後退，川普不只擴大對中國輸美產品的關稅，還禁止美國公司出售產品給中國電信大廠華為。

美方關切華為與中國政府的關係，這是合理的，排除華為向美國及美國盟友供應敏感電信網絡，也理由充分，雖然美國各機關並未提供明確的證據支持他們關於華為的警告。但針對華為的禁令可能毀滅華為，要不就是迫使華為發展自己的晶片及作業系統。如果美方完全執行對華為的禁令，且中國照他們威脅的那樣，報復美國科技公司，那麼兩國科技供應鏈及雙方經濟的其他部分可能真的開始脫鉤。這將使美中兩國都變得貧窮，且雙方陷入更大衝突的可能性大增。

華郵說，美中競爭不應像當年美俄競爭那樣，變成零和遊戲；相反的，美國應尋求維持與中國的貿易、投資、人員及技術往來，耐心建立更公平、更平等的交流條件。美方應該不妥協的是，挑戰中國的軍事擴張，及挑戰其創造和出口各種鎮壓工具的意圖。與中國維持成效良好的經濟關係，將發揮重要功效，更可能遏制中國在區域及全球的邪惡野心。