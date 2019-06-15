金融海嘯十年過去 許多美國人財務狀況仍未復原

2019-06-15 22:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



金融海嘯已結束十年之久，但對許多美國人而言，這並不值得慶賀。根據個人財務網站Bankrate.com調查，許多人仍未從當時的財務打擊中恢復。

Bankrate.com資深經濟學家哈米克說，仍有千萬人相當掙扎，財務狀況還沒回到海嘯前的情況。調查顯示，受金融海嘯打擊的半數成年人，財務狀況受到負面影響，這當中又有一半處境比海嘯前糟，僅46%的人說財務狀況比海嘯前佳。

那些本人或伴侶在衰退時失業的人，有逾三分之一薪水比衰退前差。考量通膨後的家庭收入中位數，2016年為59,039美元，與2000年的58,544美元相去不遠，但同時醫療、托育、大學學費等生活成本卻大幅膨脹。

當然現在美國經濟已較金融海嘯時大幅好轉，2009年美國失業率為10%，超過1,500萬人沒有工作，目前美國失業率降至3.6%。此外，去年第4季美國經濟成長率為2.6%，與衰退時的負4.3%形成鮮明對比。

但哈米克說，冰冷的數據和個人經驗無法劃上等號，恢復程度與每個人生活的地區、職業、受打擊的程度、甚至性別有關。27%的女性說財務狀況比衰退前糟，男性為19%。