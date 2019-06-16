中東動盪撐油價 需求預期仍疲軟

2019-06-16 00:08 聯合報 編譯 聯合報 編譯 陳律安 ／綜合外電



受荷莫茲海峽兩艘油輪遭攻擊事件衝擊，市場擔憂全球油市供給中斷，導致國際原油價格十四日收漲，但上周周線仍收黑。（歐新社） 分享 facebook

受荷莫茲海峽兩艘油輪遭攻擊事件衝擊，市場擔憂全球油市供給中斷，導致國際原油價格十四日收漲，但上周周線仍收黑，主因是美中貿易戰導致需求疲軟的預期增加，以及國際能源總署（ＩＥＡ）下修原油需求展望。

研究公司Sevens Report Research共同編輯瑞奇表示：「地緣政治動盪將支撐油價，且端看不同事件，能創造更高的漲幅，但同時間供需基本面仍不斷惡化。」

七月西德州中級原油十四日升至每桶五十二點五一美元，十三日因油輪遭攻擊大漲百分之二點二，但仍不足以抵銷十二日的百分之四跌幅，上周周線跌百分之二點七。八月布蘭特原油十四日漲至六十二點○一美元，十三日也大漲百分之二點二，周線仍收黑百分之二。

不過，天然資源公司Fortem Resource執行長柏納說，中東局勢直到美國總統大選前保持動盪，並影響油市，估計油價將有百分之十至百分之十五的上漲空間。

國際能源總署（ＩＥＡ）十四日以全球貿易展望惡化為由，連續第二個月下修今年的全球原油需求成長預測至每日一百二十萬桶，並預期明年一系列新的開採計畫將使原油供過於求，這可能對石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）構成壓力。

市場同時關注石油輸出國組織及盟國（ＯＰＥＣ+）是否將在本月減產協議到期後，延長減產期限。沙烏地阿拉伯能源部長法利赫表示，希望油市在明年之前能達到平衡，目前正朝這個方向努力。