原油需求增速 IEA下修

2019-06-15 02:07 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 洪啟原 ／綜合外電



國際能源總署（IEA）14日以全球貿易展望惡化為由，下修今年的全球原油需求成長預測，並預期明年一系列新的開採計畫將使原油供過於求，這可能進一步對石油輸出國組織（OPEC）構成壓力。

IEA預測，今年原油需求增速為每日120萬桶，較先前預估下修10萬桶，是連續第二個月調降。第1季需求成長特別疲軟，但到2020年時，需求將明顯回升，原因是美中貿易僵局可望有進展。西德州原油7月期貨14日盤中小跌0.1%至每桶52.25美元，布蘭特8月期貨則小漲0.4%至每桶61.55美元。

根據IEA，即使明年原油需求展望好轉，整體而言可能仍是供過於求，巴西、挪威及加拿大開發新油田，加上美國頁岩油業蓬勃發展，明年產量增幅將為每日230萬桶，顯示即便明年全球原油成長增至每日140萬桶，仍無法消化供應量，對OPEC的原油需求將顯著降低。IEA表示，雖然沙烏地阿拉伯和盟友今年以來持續減產，加上委內瑞拉和伊朗危機導致出口銳減，但OPEC明年的產量仍將遠高於需求，「若不考慮重大地緣政治風險，初步觀察2020年，可明顯看見來自OPEC以外的供應成長，足以滿足任何程度的石油需求」。

IEA說，「這對消費者和目前脆弱的全球經濟是好消息，因為供應過多將抑制油價的上行壓力」。