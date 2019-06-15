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日盼G20聚焦海洋減塑

2019-06-15 02:06經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

今年20國集團（G20）峰會主辦國日本，期望把減少海洋塑膠垃圾做為月底G20峰會首要議題，呼籲各國聯手打擊這項海洋汙染。

處理塑膠汙染向來不是亞洲的首要議題，且亞洲還是全球最大的塑料及塑膠垃圾生產地，但主辦G20峰會的日相安倍晉三期望，日本能率先帶領全球減少海洋塑膠垃圾、發展可生物分解及其他創新產品。

日本官員透露，巴西、中國、法國及美國等20大經濟體不會針對具體目標或特定措施達成協議，較可能的結果是，G20環境首長在本周末會議為海洋塑膠垃圾提出處理方式，落實2017年在德國提出、但無具體方針的「行動計畫」。

歐盟已通過在2021年前禁止十項一次性用途的塑膠製品，包括吸管和餐具，也為所有種類的塑膠包裝設立目標，期望在2030年全面改為可回收。塑膠包裝是首要的海洋垃圾汙染源。

推動減塑措施形同與石油產業攤牌，該產業投入數十億美元購買新型設備，製造更多塑膠和石化產品，特別是亞洲的石油業。根據科學進展期刊（Science Advances），亞洲預估每年有800萬噸垃圾漂入海洋。

日本雖非製造海洋垃圾的主要汙染源，但每人使用消費性塑膠包裝的用量排名全球第二，僅次於美國。

G20峰會海洋垃圾吸管
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