G2談判…川普還在等回覆

2019-06-15 02:09 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



白宮經濟顧問庫德洛 路透 分享 facebook 白宮首席經濟顧問庫德洛表示，美國總統川普仍在等待中國國家主席習近平對於會面以重啟貿易談判的回覆，並警告中國，若習近平不同意20國集團（G20）峰會跟川普會面，川普可能對中國採取進一步行動。在此同時，沃爾瑪（Walmart）等600多家美國企業發出聯名信，促請川普解決與中國的貿易爭端。

白宮發言人13日表示，川普可能會在28至29日的日本大阪G20峰會場邊，跟習近平會面，但這個行程還沒正式敲定。庫德洛表示：「川普總統已表達強烈的會晤願望，但會談還沒獲得正式安排，我會觀察情況如何發展。」

庫德洛說，「總統（川普）已表達希望坐下來一見的強烈希望，也表示若不見面，可能會產生不好的後果」。路透引述消息人士指出，美方對川習會沒有做什麼準備，兩人月底會晤能有進展的機會不高。

庫德洛說，中國希望達成「平衡」的協議，但美國認為不可能，「我們不能有所謂的平衡協議，因為我們的關係不平衡，我們要求修正並補救當前的失衡」。

川普已威脅，若習近平不在G20峰會與他會談，將對中國加徵關稅。川普已說，他會在與習近平會面後，再決定是否繼續對中國輸美產品加徵關稅。

不過，美國似乎已展現誠意。世界貿易組織（WTO）14日發布聲明表示，美國已於6月3日要求WTO暫停調查美中制裁權爭端六個月，把期限延到12月31日，但現在還不清楚美國要求暫停調查此案，是否意味著雙方關係解凍。

沃爾瑪、目標等600多家美企13日發出聯名信函，促請川普解決與中國的貿易爭端。信函引用國際顧問機構「貿易夥伴關係」的評估指出，若美國對3,000億美元陸貨加徵25%關稅，將削減200多萬個美國工作機會。

路透報導，美國貿易代表署（USTR）已拒絕特斯拉請求減免電動車零組件關稅的申請，也拒絕Uber讓電動滑板車豁免於加徵關稅的請求，通用汽車至少50項類似請求也遭拒。美國去年針對價值500億美元中國進口商品課徵25%關稅後，允許廠商申訴請求豁免。

政府文件顯示，USTR擔心，特斯拉請求豁免的Model 3車用電腦和螢幕，「是具有戰略重要性的產品，可能與『中國製造2025』有關」。日產（Nissan）十多項請求和飛雅特克萊斯勒（FCA）的20多項申請也全軍覆沒。