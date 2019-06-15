親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
中東情勢再升溫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

G2談判…川普還在等回覆

2019-06-15 02:09經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

白宮經濟顧問庫德洛 路透
白宮經濟顧問庫德洛 路透
分享
白宮首席經濟顧問庫德洛表示，美國總統川普仍在等待中國國家主席習近平對於會面以重啟貿易談判的回覆，並警告中國，若習近平不同意20國集團（G20）峰會跟川普會面，川普可能對中國採取進一步行動。在此同時，沃爾瑪（Walmart）等600多家美國企業發出聯名信，促請川普解決與中國的貿易爭端。

白宮發言人13日表示，川普可能會在28至29日的日本大阪G20峰會場邊，跟習近平會面，但這個行程還沒正式敲定。庫德洛表示：「川普總統已表達強烈的會晤願望，但會談還沒獲得正式安排，我會觀察情況如何發展。」

庫德洛說，「總統（川普）已表達希望坐下來一見的強烈希望，也表示若不見面，可能會產生不好的後果」。路透引述消息人士指出，美方對川習會沒有做什麼準備，兩人月底會晤能有進展的機會不高。

庫德洛說，中國希望達成「平衡」的協議，但美國認為不可能，「我們不能有所謂的平衡協議，因為我們的關係不平衡，我們要求修正並補救當前的失衡」。

川普已威脅，若習近平不在G20峰會與他會談，將對中國加徵關稅。川普已說，他會在與習近平會面後，再決定是否繼續對中國輸美產品加徵關稅。

不過，美國似乎已展現誠意。世界貿易組織（WTO）14日發布聲明表示，美國已於6月3日要求WTO暫停調查美中制裁權爭端六個月，把期限延到12月31日，但現在還不清楚美國要求暫停調查此案，是否意味著雙方關係解凍。

沃爾瑪、目標等600多家美企13日發出聯名信函，促請川普解決與中國的貿易爭端。信函引用國際顧問機構「貿易夥伴關係」的評估指出，若美國對3,000億美元陸貨加徵25%關稅，將削減200多萬個美國工作機會。

路透報導，美國貿易代表署（USTR）已拒絕特斯拉請求減免電動車零組件關稅的申請，也拒絕Uber讓電動滑板車豁免於加徵關稅的請求，通用汽車至少50項類似請求也遭拒。美國去年針對價值500億美元中國進口商品課徵25%關稅後，允許廠商申訴請求豁免。

政府文件顯示，USTR擔心，特斯拉請求豁免的Model 3車用電腦和螢幕，「是具有戰略重要性的產品，可能與『中國製造2025』有關」。日產（Nissan）十多項請求和飛雅特克萊斯勒（FCA）的20多項申請也全軍覆沒。

川普習近平G20峰會
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

博通下修年度財測 半導體業再受重擊

2019-06-14 23:35

美黃豆突圍 找亞洲新買家

2019-06-15 02:11

臉書推加密幣 金融、電商業挺

2019-06-15 02:11

巴西推退休金改革 十年省2,370億美元

2019-06-15 02:10

印度擬對美課報復性關稅

2019-06-15 02:10

投資策略 專家沙盤推演

2019-06-15 02:09

大學外國資金 加強審查

2019-06-15 02:09

原油需求增速 IEA下修

2019-06-15 02:07

日盼G20聚焦海洋減塑

2019-06-15 02:06

川習會若破局 專家看好美元 看貶亞幣

2019-06-15 00:58

JR攻物流 試辦海鮮直送

2019-06-15 00:08

美零售銷售增 經濟疑慮減緩

2019-06-15 00:01

資金搶進 金價衝14月高點

2019-06-14 23:39

新債券天王：美衰退機率升

2019-06-14 23:34

日本血汗超商！羅森店長：每月工作400小時不敢休假

2019-06-14 22:25

摩根士丹利的這項指數 降幅創紀錄

2019-06-14 18:52

特斯拉CEO馬斯克：我把電動車變遊戲機了！

2019-06-14 16:57

家庭寬頻網路將沒落？皮尤：17%美國人只用手機上網

2019-06-14 14:46

臉書下周推貨幣 臉友可互相支付

2019-06-14 14:27

千萬別相信川普！ 所有陰謀的背後都是為了它

2019-06-14 13:31

全球退休金缺口擴大

2019-06-14 03:11

挪威主權基金 減碼油煤企股

2019-06-14 03:11

殖利率倒掛 新興國降息機率增

2019-06-14 03:11

澳洲就業疲軟 可能降息

2019-06-14 03:11

瑞士維持超寬鬆政策

2019-06-14 03:11

全球FDI降至金融海嘯來新低

2019-06-14 03:11

雞塊裡沒有雞肉？肉品公司改用這些原料代替

2019-06-13 23:36

男男性愛視頻流傳 牽扯馬哈迪交棒安華陰謀論

2019-06-13 23:15

【彭博專欄】Fed降息？話別說太早

2019-06-12 23:58

用1.44億元標下和巴菲特共進午餐 28歲專炒加密貨幣的小夥子圖什麼？

2019-06-12 13:41

彭博資訊專欄／OPEC+裂解的徵兆

2019-06-09 23:18

米努勤：與易綱會談具建設性

2019-06-09 23:16

英國26歲教師靠賣二手書發大財 年賺167萬不怕你偷學

2019-06-04 12:43

北市包租代管 租金上限提高

2019-06-03 23:27

影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展

2019-05-04 09:21

超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10
看更多

熱門文章

女有7「乾爹」每月進貢百萬 女記者臥底揭包養界秘辛

2019-06-14 12:47

女子曼谷搭捷運當眾蹲下撒尿 乘客見狀急閃躲

2019-06-14 10:31

放棄引渡孟晚舟？ 加外長：向中國低頭很危險

2019-06-14 07:05

俄羅斯性感女賭神猝死！ 疑是浴室滑手機釀禍

2019-06-14 13:38

升級10倍制裁 陸對美國無縫鋼管「反傾銷」稅率擴大

2019-06-14 11:05

川普：習近平是否去G20並不重要 荷莫茲海峽不會關

2019-06-14 21:32

日美魔女疑遭不倫對象始亂終棄 持刀割傷男子臉頰

2019-06-14 11:40

反駁美國水雷說 日國華產業：船員目視砲彈空中飛來

2019-06-14 17:19

分析師：伊朗不留攻擊油輪的證據 不給美國開戰理由

2019-06-14 09:16

印度哪裡惹毛川普？關稅優惠「被閃退」，逼莫迪找習近平、普欽取暖

2019-06-14 15:35

牧羊犬淡定玩層層疊片爆紅 被封狗界玩家 原來是十項全能！

2019-06-14 14:05

川普推文宣布 白宮發言人桑德斯將離任

2019-06-14 05:03

中油承租油輪波斯灣遭襲 美國指責是伊朗幹的

2019-06-14 06:49

影／美軍釋畫面！控伊朗船移除未爆水雷 湮滅攻擊證據

2019-06-14 11:52

影／沒拿捏好分寸！菲小巴司機上班勾搭小三 下場淒慘

2019-06-14 14:12

美國政府對汽車業的關稅豁免請求 全部不准

2019-06-14 10:10

沃爾瑪在內逾600美企聯名信 促川普解決美中貿易爭端

2019-06-14 09:18

川普顧問警告中國：拒絕G20期間會談將面臨不利後果

2019-06-14 07:22

美政府監督機構：白宮應將川普幕僚康威革職

2019-06-14 05:09

全球退休金缺口擴大

2019-06-14 03:11

日本血汗超商！羅森店長：每月工作400小時不敢休假

2019-06-14 22:25

殖利率倒掛 新興國降息機率增

2019-06-14 03:11

中美貿易戰下 劉鶴坦言：中國經濟確實面臨外部壓力

2019-06-14 13:14

美土越鬧越僵 土外長：不利安卡拉舉措將予反制

2019-06-14 18:42

川普推文又出錯 英國威爾斯親王變「鯨魚親王」

2019-06-14 04:17

1張紙條代價沉重！鑽石商恐嚇機上有炸彈遭判無期徒刑

2019-06-14 12:05

華為大轉彎！ 高管否認取消發布新筆電

2019-06-14 13:29

德俄合建輸氣管 惹火川普

2019-06-14 03:11

中油承租油輪阿曼灣遭襲 美怪罪伊朗

2019-06-14 03:49

中美貿戰擴大到科技戰 只花220天 上海科創板開板

2019-06-14 13:12

全球FDI降至金融海嘯來新低

2019-06-14 03:11

特斯拉CEO馬斯克：我把電動車變遊戲機了！

2019-06-14 16:57

因應中共海警軍事化 日將在釣魚台部大型直升機巡視船

2019-06-14 09:13

家庭寬頻網路將沒落？皮尤：17%美國人只用手機上網

2019-06-14 14:46

貨船遭襲美指伊朗所為 日保留：暫不出動自衛隊

2019-06-14 11:42

油輪遇襲事件推升能源股 道瓊上揚101點

2019-06-14 07:04

顛覆白宮發言人角色 桑德斯月底卸任

2019-06-14 14:25

遭美指控為油輪攻擊幕後黑手 伊朗外長駁斥

2019-06-14 16:28

不可靠實體清單 中國近日公布

2019-06-14 16:27

油船波灣遇襲損失800萬 中油：油價不受影響

2019-06-14 14:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top