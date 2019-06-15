大學外國資金 加強審查

隨著川普政府對流向美國大學的外國資金加強審查，美國教育部對兩所學校的外國資金展開調查。知名大學麻省理工學院（MIT）正在重新考慮是否要接受中國企業資助。

美聯社報導，美國教育部正在對喬治城大學和德州A&M大學的外國資金進行調查。

這兩校被指控未揭露與其卡達分校有關的贈禮和合約，並要求兩校交出數年來與中國、俄羅斯和沙烏地阿拉伯的資金來源有關的紀錄。

美國聯邦法律規定，學校必須將所有來自外國、價值25萬美元以上的贈禮和合約回報給教育部。部分國會議員認為教育部並未確實執行這項規定。

喬治城大學校方回應一向認真履行申報義務，德州A&M大學官員則未立即回應。

另一方面，金融時報報導，MIT正在重新考慮是否繼續接受中國企業科大訊飛（iFlytek）資助該校人工智慧（AI）研究案。路透13日報導，科大訊飛為新彊維吾爾自治區警方提供高科技維安設備，涉及嚴密監控、迫害人權等道德問題。

報導指出，MIT從去年6月開始與科大訊飛展開學術合作，雙方簽下有關AI研究方案的五年計畫。

科大訊飛表示，由於目前處於美中關係敏感時期，無法取得計畫成員的評論，但MIT相關部門正在檢視雙方的研究合作關係。MIT則對雙方合夥關係的狀態不願評論。