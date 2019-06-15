親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
中東情勢再升溫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

巴西推退休金改革 十年省2,370億美元

2019-06-15 02:10經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

巴西國會一個委員會13日提出退休金改革法案的提案，希望未來十年能省下9,134億里爾（2,370億美元）。這項法案將先經過討論與表決，接著送交眾議院表決。若此法案原封不動獲通過，將被視為總統巴索納洛的一大勝利。

退休金改革委員會的提案內容，包括提高最低退休年齡、增加勞工提撥等措施，希望未來十年能省下8,000億至1兆里爾。巴西政府14日也努力希望出席議員人數能達到法定人數，以便在下周二（18日）開始辯論，接著在眾議院進行表決。

分享
花旗研究新興市場策略主管威勒及新興市場外匯策略師蘭姆表示，所有跡象都顯示退休金改革正順利推行，省下的金額也可望比市場預期還高。避險基金Bahia資產管理公司指出，退休金改革提案在第3季之前獲批准的機率「相對較高」，7月通過是最佳情況。Legacy資本公司也說，退休金改革出現明顯進展，可能會在7月進行表決。

巴西總統波索納洛的幕僚長羅倫佐尼13日表示，省下1兆里爾可謂「一大勝利」，象徵巴西邁向具有財務償付能力。波索納洛視改革社會安全網為經濟議程的基石，希望改善不良的公共財務、恢復投資人信心，並帶動國家經濟復甦。

不過，巴西近來政壇與經濟也都陷入紛擾。巴索納洛13日已開除一名溫和派、常與巴索納洛最激進支持者起衝突的閣員，為六個月來第三位被撤換的閣員。

退休金巴西
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

博通下修年度財測 半導體業再受重擊

2019-06-14 23:35

美黃豆突圍 找亞洲新買家

2019-06-15 02:11

臉書推加密幣 金融、電商業挺

2019-06-15 02:11

印度擬對美課報復性關稅

2019-06-15 02:10

投資策略 專家沙盤推演

2019-06-15 02:09

大學外國資金 加強審查

2019-06-15 02:09

G2談判…川普還在等回覆

2019-06-15 02:09

原油需求增速 IEA下修

2019-06-15 02:07

熱門文章

女有7「乾爹」每月進貢百萬 女記者臥底揭包養界秘辛

2019-06-14 12:47

女子曼谷搭捷運當眾蹲下撒尿 乘客見狀急閃躲

2019-06-14 10:31

放棄引渡孟晚舟？ 加外長：向中國低頭很危險

2019-06-14 07:05

俄羅斯性感女賭神猝死！ 疑是浴室滑手機釀禍

2019-06-14 13:38

升級10倍制裁 陸對美國無縫鋼管「反傾銷」稅率擴大

2019-06-14 11:05

川普：習近平是否去G20並不重要 荷莫茲海峽不會關

2019-06-14 21:32

日美魔女疑遭不倫對象始亂終棄 持刀割傷男子臉頰

2019-06-14 11:40

反駁美國水雷說 日國華產業：船員目視砲彈空中飛來

2019-06-14 17:19

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top