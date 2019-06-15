巴西推退休金改革 十年省2,370億美元

2019-06-15 02:10 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



巴西國會一個委員會13日提出退休金改革法案的提案，希望未來十年能省下9,134億里爾（2,370億美元）。這項法案將先經過討論與表決，接著送交眾議院表決。若此法案原封不動獲通過，將被視為總統巴索納洛的一大勝利。

退休金改革委員會的提案內容，包括提高最低退休年齡、增加勞工提撥等措施，希望未來十年能省下8,000億至1兆里爾。巴西政府14日也努力希望出席議員人數能達到法定人數，以便在下周二（18日）開始辯論，接著在眾議院進行表決。

分享 facebook 花旗研究新興市場策略主管威勒及新興市場外匯策略師蘭姆表示，所有跡象都顯示退休金改革正順利推行，省下的金額也可望比市場預期還高。避險基金Bahia資產管理公司指出，退休金改革提案在第3季之前獲批准的機率「相對較高」，7月通過是最佳情況。Legacy資本公司也說，退休金改革出現明顯進展，可能會在7月進行表決。

巴西總統波索納洛的幕僚長羅倫佐尼13日表示，省下1兆里爾可謂「一大勝利」，象徵巴西邁向具有財務償付能力。波索納洛視改革社會安全網為經濟議程的基石，希望改善不良的公共財務、恢復投資人信心，並帶動國家經濟復甦。

不過，巴西近來政壇與經濟也都陷入紛擾。巴索納洛13日已開除一名溫和派、常與巴索納洛最激進支持者起衝突的閣員，為六個月來第三位被撤換的閣員。