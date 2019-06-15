美黃豆突圍 找亞洲新買家

2019-06-15 02:11 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 洪啟原 ／綜合外電



貿易戰前景不明、中國豬瘟疫情，以及全球黃豆產量大增，衝擊市場對美國黃豆的需求。 路透 分享 facebook 貿易戰前景不明、中國豬瘟疫情，以及全球黃豆產量大增，已形成一場完美風暴，衝擊市場對美國黃豆的需求，美國農民正積極尋找中國以外的亞洲新買家，試圖為黃豆銷售找到新出路。

日經新聞報導，貿易戰重創美國黃豆和其他農產品，今年迄今的黃豆出口比2017年同期下滑14%。負責開發美國穀物出口市場的美國穀物協會（USGC）認為，東南亞是中國以外「可行的替代選擇」，尤其是中產階級增加和飲食文化自由的緬甸。

USGC估計，緬甸明年的的動物飼料總需求將增加至450萬噸，比2010年大增315%。USGC預計本月底拜訪印尼和泰國買家。USGC東南亞區域經理桑切斯表示，「緬甸的市場規模不像越南和印尼這麼大，但緬甸是這些小型且持續成長市場的綜合體，在市場波動較大的時有助支撐黃豆價格」。

美國黃豆正面臨一場完美風暴。IHS Markit資深經濟學家克里瑟米斯表示，美國黃豆農正面臨三大挑戰，分別是全球去年黃豆產量大增、中國非洲豬瘟盛行及貿易戰升溫。

美國農業部表示，美國去年的黃豆產量達45.4億英斗，創歷史新高，比2017年增加3%，南韓、巴西及阿根廷的黃豆產量也大增。

根據美國農業部，今年初到到5月23日止對中國出口的黃豆約為600萬噸，比2017年同期銳減31%。

中國養豬業發達驅動黃豆需求，但因為非洲豬瘟肆虐，即使美中敲定貿易協議，疫情仍會拖累美國黃豆需求一段時間。