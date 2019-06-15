臉書推加密幣 金融、電商業挺

2019-06-15 02:11 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 季晶晶 ／綜合報導



臉書加密貨幣，據悉已經獲得超過12家公司支持。 法新社 分享 facebook 社群媒體巨擘臉書公司（Facebook）預計下周發表的加密貨幣，據悉已經獲得超過12家公司支持，包括威士卡（Visa）、萬士達卡（Mastercard）、線上支付平台PayPal及Uber等知名企業。

華爾街日報引述知情人士報導，每家金融企業和電商公司將各自投資約1,000萬美元（近台幣3.18億元）參與合作。資金用來創立加密貨幣，會與一籃子政府發行的貨幣掛勾，以避免令其他加密貨幣深感困擾的幣值劇烈波動問題。

臉書早已傳出想找金融業者和線上交易商合作共推加密貨幣支付系統的消息。上月華爾街日報披露臉書為此尋求約10億美元資金，開展代號為「Project Libra」的計畫。這項祕密籌備一年多的計畫聚焦於一種數位貨幣，可允許用戶彼此收付，也可供在臉書或其他線上平台購物時使用。

知情人士說，金融科技業者Stripe、旅遊服務網站Booking.com和阿根廷電商平台MercadoLibre都已簽約加入，凸顯臉書欲讓此服務跨越國界的野心。由於臉書與部分合作夥伴的談判還在進行中，最後成員仍可能變動。

讓加密貨幣體系獨立於臉書平台之外，萬一出問題，臉書不致被用戶和監管機關攻擊得體無完膚，這在臉書正承受隱私權保護不力的沉重批判壓力之際，是一大優勢。但由於臉書負責根本的科技開發，影響力仍大。

臉書每月活躍用戶將近24億，對許多公司來說吸引力很大。尤其是信用卡公司，深恐臉書進軍他們的業務領域會將他們排擠出去，參與Project Libra方便密切關注臉書的支付野心，並共享利潤。