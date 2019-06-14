貿易戰吃不消 中國5月工業生產增幅為2002年來最低

2019-06-14 23:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



彭博資訊報導，中國5月的工業生產增幅為2002年來最低，投資也減速，凸顯美中貿易衝突升高之際，中國經濟正面臨不利因素。

中國5月的工業生產年增5%，低於4月的5.4%，今年頭五個月的固定資產投資比去年擴張5.6%，也不如今年頭四個月的年增6.1%。5月零售銷售是亮點，年比擴張8.6%，受惠於勞動節長假提振觀光和支出。

中國官員多次表示，中國經濟相當穩健，足以安度貿易戰。中國人民銀行（央行）行長易綱日前表示，若貿易衝突加劇，他尚有「餘裕」調整貨幣政策。眼看5月經濟活動持續放緩，可能促使決策官員出手。

野村控股首席中國分析師魯丁（音譯）表示，「中南海勢必會採取貨幣寬鬆政策，以阻止經濟進一步放緩。我們預期，北京當局會再度給予地方政府更多權限，取消對不動產市場的限制以刺激成長。若美國決定對價值3,000億美元的輸美中國產品徵收25%關稅，預料中國將允許人民幣進一步貶值」。

北京當局和人行分別公布了不同措施，以提振公共支出、支撐信用成長、減稅及促進消費，但至今仍不願比照先前經濟低迷時期祭出大規模刺激措施。

國有企業和未上市企業的5月固定資產投資趨緩，根據中國國家統計局，有八個產業的投資降溫。不動產投資今年頭五個月合計增加11.2%，低於去年同期的11.9%，但仍是經濟支柱之一。

渣打銀行中國總體策略主管貝琪‧劉（音譯）認為，「投資項目遠不如預期，可能提高人行短期內出手的機率，特別是如果美中在20國集團（G20）峰會的談判結果不如預期。」