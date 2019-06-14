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日本血汗超商！羅森店長：每月工作400小時不敢休假

2019-06-14 22:25聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

日本許多行業面臨基層人力短缺現象，24小時營業的便利商店也叫苦。一名「羅森」（Lawson）超商店長14日出席厚勞省記者會，透露經營超商的困境，每月工作高達400小時，不敢休假。

這名在埼玉縣春日部市經營羅森便利商店的男店長說，他的門市每天營業額只有總部預估的7成，為了達標，依照總部的指示削減人事成本，結果就是他和妻子苦撐。

這名店長和妻子分別輪值夜班和早班，他每月工時高達400小時，沒有休假，平均每天工時超過12小時。妻子周休一日，但每月工時也有250個小時。他說：「開店6年來我只休過一天假，去參加親戚的婚禮。」

夫妻倆日夜打拚，合計月薪僅約40萬日圓（約台幣11萬6000元），換算成時薪甚至未達最低工資標準。

由於長期過勞，這名店長今年1月診斷出罹患憂鬱症，他拿著診斷書向羅森總部請求解約，總部卻回覆「只是輕度憂鬱症，要解約必須支付180萬（約台幣52萬3000元）違約金」。

經營超商並未讓這名店長發大財，反而花光夫婦倆800萬日圓老本，現在甚至還負債，他難過地說：「我付不出違約金，所以雖然不想做了，還是得做下去。」他於今年3月加入一個工會組織，希望和羅森總部談判縮短營業時間及減少違約金。

今年3月，另一家連鎖便利商店7-11發生同類事件。一名東大阪市的7-11店長因為找不到足夠人手應付24小時營業，決定2月開始每天營業19小時，被7-11總部要求解約並支付1700萬日圓（約新台幣494萬元）違約金。

此事引發日本社會譁然，7-11遭致嚴厲撻伐，之後宣布不向該名店長求償或解約。

未透露姓名的日本羅森便利商店店長，14日在厚勞省記者會陳述經營超商的血汗經驗。（...
未透露姓名的日本羅森便利商店店長，14日在厚勞省記者會陳述經營超商的血汗經驗。（取自livedoor）
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憂鬱症超商便利商店
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