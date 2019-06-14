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川普：習近平是否去G20並不重要　荷莫茲海峽不會關

2019-06-14 21:32聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

美國總統川普14日表示，中國大陸國家主席習近平本月底是否會出席G20峰會一事並不重要，並預估跟北京方面的貿易協議會在某一時刻達成。

他在接受福斯新聞網專訪時說，「我們再看看。最終他們將達成協議」，並稱中國操縱人民幣來因應美國加徵關稅。

另外，在談及2艘油輪13日在阿曼灣遇襲一事時，川普表示，荷莫茲海峽在發生此事並不會關閉，或至少不會長時間關閉。

荷莫茲海峽是沙烏地阿拉伯、伊朗、阿拉伯聯合大功國、科威特及伊拉克原油出口的主要通道，也是卡達天然氣出口的關鍵通道，

川普14日稱習近平是否現身G20並不重要，荷莫茲海峽並不會因13日油輪遇襲事件關...
川普14日稱習近平是否現身G20並不重要，荷莫茲海峽並不會因13日油輪遇襲事件關閉。歐新社
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川普G20峰會北京
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