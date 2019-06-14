川普：習近平是否去G20並不重要 荷莫茲海峽不會關

2019-06-14 21:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



美國總統川普14日表示，中國大陸國家主席習近平本月底是否會出席G20峰會一事並不重要，並預估跟北京方面的貿易協議會在某一時刻達成。

他在接受福斯新聞網專訪時說，「我們再看看。最終他們將達成協議」，並稱中國操縱人民幣來因應美國加徵關稅。

另外，在談及2艘油輪13日在阿曼灣遇襲一事時，川普表示，荷莫茲海峽在發生此事並不會關閉，或至少不會長時間關閉。