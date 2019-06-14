特斯拉CEO馬斯克：我把電動車變遊戲機了！

2019-06-14 16:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



新聞網站BusinessInsider報導，追求最酷炫遊戲體驗的玩家，或許可以把任天堂或PlayStation遊戲機擱在一旁了，因為最新、最熱門的電動遊戲主機是特斯拉（Tesla）電動車。

特斯拉執行長馬斯克自稱是電動遊戲迷，而且素以熱愛新奇事物著稱，對於他熱中的電動遊戲也不例外。除了忙特斯拉電動車和SpaceX火箭事業之外，他顯然已陸續敲定一些協議，把電玩遊戲帶進特斯拉電動車。

馬斯克13日在洛杉磯舉辦的E3電玩展上宣布再把一款新遊戲引進特斯拉電動車：「異塵餘生：庇護所」（Fallout Shelter）。與他同台的是知名遊戲設計師霍華德（Todd Howard），貝塞斯達軟體公司（Bethesda Game Studios）總監。

至此，至少已有九款遊戲可搬到特斯拉電動車上玩，從歷史悠久的Atari經典遊戲，到聲光畫面更摩登的新潮遊戲都有。這些遊戲讓特斯拉車主用方向盤當遊戲控制器，所以可說是專為坐在駕駛座的人設計打發時間用的。但別緊張，車子必須進入「停車」（Park）模式，遊戲才會啟動。

以下是目前為止特斯拉電動車上可玩遊戲的完整清單：

1. 暴風雨（Tempest）

2. 爆破彗星（Asteroids）

3. 異塵餘生：庇護所（Fallout Shelter）

4. 海灘越野賽車２（Beach Buggy Racing 2）

5. 月球冒險（Lunar Lander）

6. 飛彈指揮官（Missile Command）

7. 蜈蚣（Centipede）

8. 茶杯頭（Cuphead）