家庭寬頻網路將沒落？皮尤：17%美國人只用手機上網

2019-06-14 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



大部分美國家庭已捨棄室內電話，也越來越多美國民眾只依賴智慧型手機上網。根據皮尤研究中心（Pew），美國民眾智慧型手機擁有率為81%，當中17%只用手機上網。

新聞網站石英（Quartz）報導，皮尤研究中心13日發表報告顯示，美國民眾智慧型手機擁有率在十年內飆高，從2011年35%上升到2019年81%。民眾依賴智慧型手機上網比例也逐漸上升，17%民眾只用智慧型手機上網。

調查顯示，37%民眾用智慧型手機上網，為2013年的兩倍。當中以年輕人居多，18-29歲的民眾用手機上網比例占58%。

美國手機搭配網路滲透率為全球最高的幾個國家之一。根據皮尤調查，45%民眾表示，家中沒有寬頻網路的原因為，手機就可以處理一切事情。

手機網路塑形美國人如何與他人互動，包括看電視、聽音樂、收看新聞、找房子、叫計程車、訂餐等，幾乎生活中的大小事都以手機完成。

智慧型手機本身也越來越強大，大螢幕、解析度高、記憶體強、處理器快。加上配合電信業者提供無線上網、高網速服務，不難理解民眾依賴智慧型手機上網。