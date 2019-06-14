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蘋果執行長庫克和川普討論貿易和科技議題

2019-06-14 10:38經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

路透報導，蘋果執行長庫克周四（13日）到華府白宮參加有關職業訓練的會議時，也和總統川普見了面。兩人討論了貿易問題和科技公司面臨的重大議題。川普刻正忖度是否對中國加大關稅懲罰力道。

庫克與川普碰面消息是由川普的女兒伊凡卡透露。白宮發言人Judd Deere稍後說，川普與庫克談到「貿易、投資美國、移民和隱私等議題」。蘋果發言人則未立即回應評論此事。

伊凡卡以顧問身分13日與庫克一起開了職業教育訓練的工作會議；川普經常點名庫克是將工作與投資帶回美國的企業領袖。

據了解，蘋果執行長庫克是白宮常客，與伊凡卡一起為職訓方案工作。他周四（13日）造訪白宮，與川普行政團隊討論美國雇主面對需求改變，如何發展訓練計畫來因應這些變動。

彭博資訊指出，該項會議是「美國勞動力諮詢委員會」之下的一個工作小組，包括許多企業領袖，係由商務部長羅斯和擔任顧問的總統川普女兒伊凡卡今年稍早提議成立。伊凡卡13日說，民間企業確實行動起來了，「我們確保了今天來到這裡的蘋果執行長庫克的承諾。庫克在諮詢委員會和終身學習上都是一股堅實的推力。」

Google執行長皮伽本周也到華府，12日皮伽參加美國商會在國會山莊舉行的活動，活動主題是數位貿易之下，如何增強美國小企業的出口能力。據了解皮伽在活動中表達了對美墨加貿易協定的支持。

川普一向大力批判美國科技大公司，在10日CNBC的專訪中繼續說：「有關壟斷的問題，正有些事發生。」主張美國應該跟隨歐盟的腳步，也對美國科技公司提起訴訟。

美國司法部反托辣斯部門和聯邦貿易委員會最近已進行了監管分工，調查Google、蘋果、亞馬遜和Facebook等科技巨頭可能存在的反競爭行為。蘋果被歸入司法部監督名單。

蘋果執行長庫克（左）與美國總統川普3月在華府會晤的留影。 彭博資訊
蘋果執行長庫克（左）與美國總統川普3月在華府會晤的留影。 彭博資訊
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