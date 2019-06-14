油輪遇襲引發供給疑慮 油價上揚 金價因降息預期走高

2019-06-14 08:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周四收漲逾2%，因兩艘油輪在阿曼灣遇襲，引發市場擔心經過這條航線的原油貿易量減少。金價周四攀升至一周高點，因美國通膨數據疲軟，市場對聯準會（Fed）降息的預期升高。

布蘭特原油期貨收漲1.34美元或2.23%，結算價報每桶61.31美元。西德州原油期貨上漲1.14美元或2.23%，結算價報每桶52.28美元。

油輪遇襲事件令市場擔憂，如果保險公司減少承保行經該地區的航程，且更多航運公司暫停承接新業務，來自中東的原油出口將受影響。

三家船運經紀商表示，油輪所有人DHT Holdings和Heidmar已暫停接受前往中東海灣地區的新運送業務。Lipow Oil Associates的分析師Andy Lipow表示：「這可能進一步加劇供應問題。」

中東地區的緊張局勢升級，加上石油輸出國組織（OPEC）成員國可能就延長減產協議達成共識，均支撐油價。

金價周四上漲，主因美國的通膨數據疲軟，投資人預期Fed將降息，但股市上揚限制金價的漲幅。

黃金現貨上漲0.5%，至每英兩1,340.13美元。美國黃金期貨收漲0.5%，結算價報每英兩1,343.70美元。