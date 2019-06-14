嫌川普不夠強硬 美跨黨派議員提香港人權與民主法

2019-06-14 08:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國國會議員對香港「逃犯條例」修訂案（送中條例）引發的爭議表態，跨黨派國會議員連署提出「香港人權與民主法」草案，表達對香港人權與法治的支持，並確保美國給予香港的特殊地位獲得保障。

美國總統川普表示，相信中國與香港能夠設法解決有關送中條例的歧見，但國會議員抨擊川普的聲明不夠強硬。CECC主席麥高文（James McGovern）和共同主席魯比歐周四聯合提出「香港人權與民主法」草案，向香港政府和北京當局施壓。

「香港人權與民主法」並非全新的法案，2017年時，國會跨黨派議員就曾經提出過一個該法案的版本，但當時並未經過所屬委員會和國會全體投票，並未正式成為法律。依據美國的立法程序，提案要通過相關委員會的討論與投票，再到參眾兩院投票，是否能通過成為法律仍待觀察。

美國國會及行政部門中國問題委員會（Congressional-Executive Commission on China，CECC）5月下旬已向香港特首林鄭月娥發出國會議員聯名信，擔心香港修訂逃犯條例將影響目前美國與香港之間的特殊關係，並要求香港當局撤回這項立法修訂。

CECC共同主席魯比歐（Marco Rubio）先前已表示準備提出「香港人權與民主法」，要求美國國務卿每年對香港自治情況進行檢討，以確保1992年通過的「美國－香港政策法」（United States-Hong Kong Policy Act）得到保障，然後才實施任何賦予香港特殊待遇的新法律或協議。

麥高文聲明指出，這項法案提高評判香港是否享有充分自治的標凖，明確表達美國國會對香港人民致力維護人權與法治的支持。若香港自治與民主制度受中國干涉，國會將重新評估香港能否獲得美國法律給予的優惠經濟與貿易利益。

魯比歐則表示，美國必須發出強烈訊息，支持和平倡議自由與法治以及反對北京日益干涉香港事務的民眾。