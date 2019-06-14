油輪遇襲事件推升能源股 道瓊上揚101點

2019-06-14 07:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周四走高，主因阿曼灣兩艘油輪遇襲，引發供給中斷疑慮，推升能源股。

道瓊工業指數收漲101.94點或0.39%，至26,106.77點；標普500指數收漲11.8點或0.41%，至2,891.64點；那斯達克指數收漲44.41點或0.57%，報7,837.13點。

油輪遇襲發生在伊朗和荷莫斯海峽附近海域，占全球消費量五分之一的石油運送都經過該地區。美國政府認定伊朗應對此負責，但遭伊朗否認，加深美伊兩國的對立。

受此事件影響，原油期貨收漲逾2%，標普能源指數上漲1.3%。BB&T Wealth Management高級副總裁Bucky Hellwig表示：「股市震盪走高，能源股走強，油輪遇襲是足以影響市場的消息。」

不過，能源股上漲雖推升美股，但油輪襲擊事件也加深投資人的疑慮。美國保德信金融集團首席市場策略師Quincy Krosby表示：「地緣政治風險令人擔憂。」

美股6月迄今強勁上漲，因市場對美國聯準會（Fed）降息的預期升高。但投資人在下周Fed利率決策會議和月底G20峰會前保持審慎，限制股市漲勢。

迪士尼股價上漲4.4%，因摩根士丹利調升了對該公司訂戶成長的預期。