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中油承租油輪波斯灣遭襲 美國指責是伊朗幹的

2019-06-14 06:49經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國政府指責伊朗襲擊波斯灣入口附近的兩艘油輪，其中一艘是台灣中油承租的油輪，但遭伊朗否認，此事件也更加深美伊兩國的對立。

國務卿龐培歐在國務院宣讀簡短聲明，將油輪遇襲歸咎於伊朗， 但並未提出證據，也未開放媒體提問。

龐培歐事後對記者表示，伊朗先前即揚言要限縮荷莫斯海峽的石油交通，「美國將保衛自己的部隊、利益並與夥伴國家和盟邦挺身保護全球商業和區域穩定」。

遇襲的兩艘油輪中，一艘是挪威Frontline公司所有，由中油承租，原定運送輕油至台灣。另一艘是日本油輪，原定運送甲醇至新加坡。據挪威海事局表示，Frontine公司油輪發生三起引爆。

伊朗官員否認與此事有任何牽連，外交部長Javad Zarif暗示，襲擊的幕後主使可能是伊朗的敵人，其重申要求進行區域對話。

歐亞集團周四在一份報告中稱，這些襲擊提高了美伊在海灣發生衝突的可能性（目前為30％）。 「這些事件似乎表明了海灣航運的脆弱性，同時損害各界對美國保護航行自由能力的信心。」

美國駐巴林的第五艦隊當地時間周四清晨接獲兩起求救訊號，指揮官 Josh Frey說：「美國海軍船艦在附近，並提供協助。」伊朗表示已救起44位船員。

伊朗挪威中油

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