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雞塊裡沒有雞肉？肉品公司改用這些原料代替

2019-06-13 23:36經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

素肉風潮來勢洶洶，就連美國最大肉品製造商泰森食品（Tyson Foods）也開始想進軍這個市場。

去年宰殺和加工將近20億隻雞的泰森食品，計劃在今夏季推出以豌豆、亞麻籽及其他植物製成的素雞塊。這款素雞塊將與新創公司及食品大廠推出的人造肉漢堡排和臘腸一較高下，這些企業也想搶攻快速成長的植物性食品市場。

華爾街日報報導，泰森食品之所以轉向發展素肉產品，是因Impossible Foods和Beyond Meat等人造肉新創企業推出的產品，征服了數以千計的美國速食餐廳和生鮮超市。

這些新創公司利用植物性蛋白質和植物澱粉製作出牛絞肉，肉汁及口感極為逼真，這股趨勢目前正持續吸引消費者和投資人。分析師預估，肉類替代品市場年營收將成長至數百億美元，在美國2,000億肉品產業中將占有一席之地。

這款素雞塊將是泰森食品旗下新品牌Raised & Rooted的生力軍。泰森的主管表示，旗下替代肉品事業年銷售可成長至10億美元，可望較勁旗下其他一線肉品品牌，包括加工肉品品牌Jimmy Dean和冷凍及包裝肉品品牌Hillshire Farm。

泰森執行長懷特表示，「我們現在抓住機會，利用傳統方式生產和供應許多植物性食品」，也說公司打算推出混和牛肉、雞肉、豌豆蛋白質、藜麥及大麥的漢堡及臘腸。

泰森的素雞塊由豌豆蛋白質、竹子纖維及其他植物成分製成，比起雞肉製成的雞塊，這款產品的飽和脂肪更少，且口感相當接近傳統雞塊。

懷特最近接受訪問時打趣地說：「我們公司只提供提供動物性蛋白質（animal protein）嗎？或是廣泛提供蛋白質（protein）？一旦你擴大這個定義，前面的路是不是就變寬廣了？」

泰森食品即將推出的新品素雞塊。網路照片
泰森食品即將推出的新品素雞塊。網路照片
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