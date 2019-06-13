低調企業掛牌大漲助陣！字母IPO持股價值達50億美元

2019-06-13 18:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



CrowdStrike掛牌首日股價大漲70.59%，使對Alphabet旗下的投資部門CapitalG該公司的持股價值水漲船高。路透 分享 facebook 字母公司（Alphabet）向美國資安軟體公司CrowdStrike投資1億美元，但CrowdStrike的鋒芒向來被Uber、Airbnb及Stripe等其他字母投資的知名企業掩蓋。隨著CrowdStrike首次公開發行股票（IPO）交出亮麗表現，目前看來，字母對CrowdStrike的投資可能比上述任何一家企業更有利可圖。

CrowdStrike在12日掛牌首日股價收漲70.59%，盤中更一度飆漲97.06%，讓字母的私募股權機構CapitalG手中持股價值逼近12億美元，代表四年內的投資回報率高達十倍（包括2015年至2018年期間買進的股票）。

加上先前在Uber及Lyft的投資，字母公司今年在IPO企業中的持股價值達到50億美元。

根據CapitalG官網，作為字母公司「其他投資項目」的CapitalG持有約36家企業的股票，並聚焦於金融科技、電商平台、科技基礎架構及網路安全。CrowdStrike專門幫助企業開發保護資料的雲端軟體，這次掛牌告捷，象徵字母公司在網路安全的投資有好成績。字母公司在去年上市的雲端安全企業Zscaler也持有少量股票，目前也是內容傳遞網路供應商Cloudflare的投資人。

字母公司在最新一季財報中表示，未上市有價證券的投資組合總共價值129.5億美元（包括旗下創投Google Ventures的投資），其中未實現收益為46億美元。

單從現金的角度來看，Uber仍是字母公司最賺錢的投資。字母公司對Uber投資2.58億美元（包括Uber讓出價值2.45億美元的股票與字母達成和解），如今價值30億美元。然而，字母在Uber的投資回報率與CrowdStrike相仿，而且從CrowdStrike的股價走勢來看，這筆投資的回報率可能繼續攀升。CapitalG在180天內不得轉讓股票。

目前Uber股價跌破上月發行價，且不斷砸錢對付勁敵Lyft。CapitalG在2017年對Lyft投資5億美元，如今持股價值7.47億美元，獲利相對較小。CrowdStrike在止於1月的季度淨虧損從3,750萬美元縮減至3,130萬美元，營收勁揚44%至8,050億美元。相較下，Uber和Lyft的虧損卻逐漸擴大。

比起Uber等公司，CrowdStrike相對低調神秘得多，根據SharesPost，CapitalG在2015年投資CrowdStrike時，其估值僅約7億美元。目前看來，該公司市值仍有相當大的成長空間。