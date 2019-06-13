美銀：美股太樂而美債太悲 都可能誤判貿易戰情勢

2019-06-13 16:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美銀美林分析師認為，最近美國股市與債市同時大漲，反映出對貿易戰結局和經濟前景的預期互相矛盾。路透 分享 facebook 美銀美林（BAML）分析師表示，美國股市投資人對美中貿易戰展望太樂觀，債市交易員又太悲觀，匯市淡定又顯得太自滿，或許人人都搞不清楚狀況。

美銀美林外匯策略師Athanasios Vamvakidis和Adarsh Sinha日前發布研究報告指出，最近美國股市與公債市場同步大漲，反映出股市與債市的預期顯然互相矛盾。

這群分析師寫道：「依我們之見，如果美中敲定貿易協議，很難想像聯準會（Fed）降息幅度會像債市預期的那麼大（若果真降息的話）；如果貿易戰大打出手，難以想像股市還會保持這麼強勁。」

美國股市6月站穩腳步，因為市場對Fed降息的預期已升高，相信Fed有能力避免經濟嚴重減緩或陷入衰退。標普500指數6月迄今上漲4.8%，扭轉5月回檔的頹勢，今年來漲幅約15%，正朝締造1998年來最大的上半年漲幅邁進；道瓊工業指數今年來漲了11.6%，上半年表現可能是2013年來最佳。

同時，美國公債價格也大漲，殖利率隨之陡降，多位分析師認為這是衰退疑慮逐漸攀升的訊號。利率期貨價格顯示，市場預期Fed在明年年底前將降息四次。

一種解釋是：倘若全面貿易戰爆發，Fed會出手降利率以免實質經濟陷入衰退，進而使股市為一振。但美銀美林分析師對這種論點不以為然。

美銀美林分析師指出，一旦美中貿易戰全面爆發，可能導致「市場突然轉向規避風險的操作，以及全球經濟展望顯著惡化，即使Fed降息亦然」。同時，在投資人預期Fed將多次降息之際，美國經濟數也變差，例如上周五出爐的就業數據就很弱，反映去年減稅的刺激效應消退，而數據惡化應會削弱股價表現。

股、債市的預期互相矛盾，哪個較可信？美銀美林分析師認為，時間會證明何者為真。「總歸一句，我們認為風險不是債市湧現賣壓，就是股市湧現賣壓，端視未來數周美中貿易發展是正面或負面而定。」

Vamvakidis和Sinha認為，一旦貿易相關顧慮使股市和債市波動加劇，那麼也會在目前相對平靜的匯市掀起波瀾。隨著本月底20國集團（G20）峰會的腳步近了，匯市波動可能升高。

他們說：「隨著G20峰會日期挨近，市場會愈來愈擔心出現不好的結果，可能觸動規避風險的操作。我們對最終結局抱持相對樂觀的看法，但也擔心情況會先惡化，後來才會好轉。」

這些分析師最近建議賣出美元兌日圓。他們承認，如果美中在G20場合簽署廣泛的貿易協議，這種操作會面臨風險；但即使在這種情況下，Fed重新估價可能限縮市場上承擔風險的操作，進而使日圓貶值空間受限。日圓通常被視為資金安全避風港，在全球市場動盪不安時走勢尤其強勁。

至於歐元兌美元的展望，情況較複雜。但基本上，短期來看，若美中貿易戰升級，歐元可望對美元走強，可視為賣出時機；若美中貿易戰和解，歐元則可能走軟，可視為買進機會。