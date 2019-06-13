親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

日職／王柏融火力正夯 拚連6戰安打新紀錄

中油租船於中東阿曼灣遭攻擊 船身起火、船員撤離

美銀：美股太樂而美債太悲 都可能誤判貿易戰情勢

2019-06-13 16:51經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美銀美林分析師認為，最近美國股市與債市同時大漲，反映出對貿易戰結局和經濟前景的預...
美銀美林分析師認為，最近美國股市與債市同時大漲，反映出對貿易戰結局和經濟前景的預期互相矛盾。路透
分享
美銀美林（BAML）分析師表示，美國股市投資人對美中貿易戰展望太樂觀，債市交易員又太悲觀，匯市淡定又顯得太自滿，或許人人都搞不清楚狀況。

美銀美林外匯策略師Athanasios Vamvakidis和Adarsh Sinha日前發布研究報告指出，最近美國股市與公債市場同步大漲，反映出股市與債市的預期顯然互相矛盾。

這群分析師寫道：「依我們之見，如果美中敲定貿易協議，很難想像聯準會（Fed）降息幅度會像債市預期的那麼大（若果真降息的話）；如果貿易戰大打出手，難以想像股市還會保持這麼強勁。」

美國股市6月站穩腳步，因為市場對Fed降息的預期已升高，相信Fed有能力避免經濟嚴重減緩或陷入衰退。標普500指數6月迄今上漲4.8%，扭轉5月回檔的頹勢，今年來漲幅約15%，正朝締造1998年來最大的上半年漲幅邁進；道瓊工業指數今年來漲了11.6%，上半年表現可能是2013年來最佳。

同時，美國公債價格也大漲，殖利率隨之陡降，多位分析師認為這是衰退疑慮逐漸攀升的訊號。利率期貨價格顯示，市場預期Fed在明年年底前將降息四次。

一種解釋是：倘若全面貿易戰爆發，Fed會出手降利率以免實質經濟陷入衰退，進而使股市為一振。但美銀美林分析師對這種論點不以為然。

美銀美林分析師指出，一旦美中貿易戰全面爆發，可能導致「市場突然轉向規避風險的操作，以及全球經濟展望顯著惡化，即使Fed降息亦然」。同時，在投資人預期Fed將多次降息之際，美國經濟數也變差，例如上周五出爐的就業數據就很弱，反映去年減稅的刺激效應消退，而數據惡化應會削弱股價表現。

股、債市的預期互相矛盾，哪個較可信？美銀美林分析師認為，時間會證明何者為真。「總歸一句，我們認為風險不是債市湧現賣壓，就是股市湧現賣壓，端視未來數周美中貿易發展是正面或負面而定。」

Vamvakidis和Sinha認為，一旦貿易相關顧慮使股市和債市波動加劇，那麼也會在目前相對平靜的匯市掀起波瀾。隨著本月底20國集團（G20）峰會的腳步近了，匯市波動可能升高。

他們說：「隨著G20峰會日期挨近，市場會愈來愈擔心出現不好的結果，可能觸動規避風險的操作。我們對最終結局抱持相對樂觀的看法，但也擔心情況會先惡化，後來才會好轉。」

這些分析師最近建議賣出美元兌日圓。他們承認，如果美中在G20場合簽署廣泛的貿易協議，這種操作會面臨風險；但即使在這種情況下，Fed重新估價可能限縮市場上承擔風險的操作，進而使日圓貶值空間受限。日圓通常被視為資金安全避風港，在全球市場動盪不安時走勢尤其強勁。

至於歐元兌美元的展望，情況較複雜。但基本上，短期來看，若美中貿易戰升級，歐元可望對美元走強，可視為賣出時機；若美中貿易戰和解，歐元則可能走軟，可視為買進機會。

Fed債市
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

搬來住就給你30萬！ 美國鄉村州用財力吸人力

2019-06-13 15:23

加速推出無人機送餐 Uber Eats會更快更好用？

2019-06-13 15:20

臉書問題隱私權作法 美媒爆：祖克柏恐早知情

2019-06-13 12:45

看過喜歡想要就租吧！紐時：現在流行不擁有任何東西

2019-06-13 11:01

傳CEO查克柏格涉及違反隱私權承諾 臉書股價挫跌

2019-06-13 10:03

仰賴海外銷售的美企Q2獲利料減9.3% 資訊科技業最慘

2019-06-13 08:39

有錢好辦事？軟銀砸錢「造王」策略碰壁

2019-06-13 02:12

高燦鳴：iPhone本來就是美國製

2019-06-13 01:43

【彭博專欄】Fed降息？話別說太早

2019-06-12 23:58

全球能源消耗增幅 八年新高

2019-06-12 23:54

英立法 拚2050年前零碳排

2019-06-12 23:54

越南用電增 官方大投資

2019-06-12 23:54

全球央行紛出手 抗氣候變遷

2019-06-12 23:54

人造肉搶市 衝擊素肉漢堡

2019-06-12 23:53

馬斯克：特斯拉營運將寫新紀錄

2019-06-12 23:53

星國叫車一哥擬攻純網銀

2019-06-12 23:53

全球公債價格大漲

2019-06-12 23:28

歐、韓、印尼 暗示寬鬆

2019-06-12 23:28

美國5月CPI增幅 不如預期

2019-06-12 23:28

日本機械訂單 連三紅

2019-06-12 23:27

美港口上月運量銳減

2019-06-12 23:27

Beyond Meat股價摔 遭降評

2019-06-12 23:19

美核心CPI不如預期 Fed 7月降息機率升高

2019-06-12 22:45

被控阻撓國際限塑努力 美國務卿駁斥

2019-06-12 21:39

反送中示威爆衝突港股重挫 亞股走跌

2019-06-12 19:24

日本顯示器擬裁減26%員工 縮編行動部門

2019-06-12 17:30

WSJ：任天堂將Switch部分生產從中國移至東南亞

2019-06-12 17:20

任天堂年底大作少了它 股價大跌3.5%

2019-06-12 16:55

吉兆或凶兆？蘋果股重現達康泡沫爆破後僅見的壯舉

2019-06-12 16:52

日股收小黑 中止連3紅

2019-06-12 15:16

Uber飛進澳洲 選定墨爾本發展飛行計程車服務

2019-06-12 15:05

歐洲第一站！西班牙5G設備採用華為 本周開始營運

2019-06-12 14:17

用1.44億元標下和巴菲特共進午餐 28歲專炒加密貨幣的小夥子圖什麼？

2019-06-12 13:41

亞馬遜品牌價值 全球最高

2019-06-12 00:10

雲端巨擘併同業 挑戰微軟

2019-06-12 00:10

川普拚連任 新興市場利空

2019-06-12 00:09

俄國憂心原油過剩 暗示支持延長減產

2019-06-12 00:09

VIX走揚 美股震盪恐擴大

2019-06-12 00:09

美國汽油跌價 有助消費

2019-06-12 00:09
看更多

熱門文章

反擊！華為要求美國電信商Verizon支付逾300億專利費

2019-06-13 10:35

對戰美國敗在專業不足？ 中國派談判老將出馬

2019-06-12 17:54

月球竟埋了5個夏威夷大的神秘金屬 就位於「這個地方」

2019-06-12 21:17

章瑩穎案凶手 把她強暴斬首還參加祈福音樂會

2019-06-13 14:11

影／319公斤「巨貓」超溫馴 保育人士曬合照卻挨罵

2019-06-12 17:55

中油油輪 中東阿曼灣遭攻擊

2019-06-13 16:36

高燦鳴：iPhone本來就是美國製

2019-06-13 01:43

不慎亂倫！17歲男參加婚禮 與陌生女交歡後才知是表姐

2019-06-13 11:41

美封殺令現衝擊 華為最新筆記型電腦發表會喊卡

2019-06-13 08:53

最新民調：6民主黨人總統大選能贏他 川普大罵假民調！

2019-06-13 09:55

G20峰會是否見川普 習近平陷入兩難

2019-06-12 20:46

醫學界首見！13歲男童的睪丸竟「長出」牙齒

2019-06-12 17:33

貿易停戰？ 川普挑明：中方須同意「四、五個要點」

2019-06-12 23:52

Google硬體製造 移出大陸

2019-06-13 00:47

中油油輪遇襲 國際油價大漲逾2%

2019-06-13 16:41

全球86%網民曾被假新聞蒙騙 「它」是最大禍源

2019-06-12 22:19

10個參選人 8個沾過毒？英首相競選政見 名嘴酸：有夠純

2019-06-13 11:00

蘋果Powerbeats Pro無線耳機 台港日韓延7月供貨

2019-06-13 07:37

影／鄧振中：與美方未談美豬、被關切Uber

2019-06-13 10:02

看過喜歡想要就租吧！紐時：現在流行不擁有任何東西

2019-06-13 11:01

在韓外籍人士停留6個月以上者 7月起每月須繳納國民健保

2019-06-13 11:06

川習會能解決美中摩擦？ 波頓潑冷水：別抱太高期望

2019-06-12 17:54

貿易戰害的 美國最繁忙貨櫃港出口連七月走下坡

2019-06-12 19:34

華為要求美國電信商Verizon支付10億美元專利費

2019-06-13 09:28

中美貿易戰下 劉鶴坦言：中國經濟確實面臨外部壓力

2019-06-13 12:50

何時再對中國商品加徵關稅 川普：未訂期限

2019-06-13 07:47

美10年期公債標售搶手 殖利率跌幅擴大

2019-06-13 09:56

有錢好辦事？軟銀砸錢「造王」策略碰壁

2019-06-13 02:12

美國給予雙面太陽能板關稅豁免 彭博：有利亞洲製造商

2019-06-13 07:44

美中政經角力 學者：華府將要東協國家選邊站

2019-06-12 19:13

封殺華為 白宮預算局改口如期施行採購禁令

2019-06-13 12:28

馬斯克：特斯拉營運將寫新紀錄

2019-06-12 23:53

華為不影響韓美安全？ 美大使打臉南韓

2019-06-13 14:26

G20是否有川習會 中國外交部連續3天不鬆口

2019-06-12 20:09

印度搶當登月第4國 月球飛船二號7月升空

2019-06-12 20:57

搬來住就給你30萬！ 美國鄉村州用財力吸人力

2019-06-13 15:23

美股小幅走低 降息預期拖累銀行股

2019-06-13 07:09

塗鴉大師班克西發表新作 諷刺英國脫歐鬧劇

2019-06-12 23:18

安倍為美伊搭橋／日本憑什麼？當調人5理由

2019-06-13 00:58

日本伊朗關係長年友好 「油輪、阿信」成2要因

2019-06-13 12:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top