加速推出無人機送餐 Uber Eats會更快更好用？

2019-06-13 15:20 中央社 華盛頓12日綜合外電報導



計劃加速推出無人機餐點外送服務，同時還發表最新自駕車。美聯社 分享 facebook

叫車服務巨擘優步公司（Uber）今天表示，該公司計劃加速推出無人機餐點外送服務，同時還發表最新自駕車，未來將在某些特定條件下，派遣無人駕駛車輛，顛覆交通運輸產業。

法新社報導，Uber在舉辦的峰會上表示，公司已經取得主管機關的批准，開始在加州聖地牙哥地區測試無人機餐點外送服務。

Uber無人機業務部門主管費雪（Luke Fischer）表示：「我們的目標是擴張Uber Eats餐點外送服務，提供更多人更多選擇，一指搞定。」

同時，Uber也發表最新富豪（Volvo）自動駕駛汽車，未來將在某些限定條件下，派遣無人駕駛汽車。

根據路透社報導，Uber表示，這款最新自駕汽車XC90將由富豪在瑞典組裝，配備人類控制的裝置，例如方向盤和剎車踏板，並在出廠前內建由電腦控制的方向盤和剎車系統。

Uber先進科技集團（Uber Advanced TechnologiesGroup）首席科學家厄特珊（Raquel Urtasun）展示Uber的人工智慧（AI），這款AI可允許自駕車在沒地圖的狀況下，在高速公路上長途行駛，以飛快速度規劃路線，並且繞過施工地區。

厄特珊說：「我們的目標是讓各位以更好、更安全和更便宜的方式，抵達目的地。」