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澳洲5月就業數據好壞參半 央行降息預期不變

2019-06-13 11:42經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

澳洲5月就業數據好壞參半，預料不會改變市場對澳洲央行的降息預期。今天公布的就業數據當中，勞動參與率上升、總就業人口優於預期，不過失業率維持在5.2%略高於預期的5.1%。

澳洲5月全職工作職位增加2,400個，兼職工作則增加39,800個。勞動參與率增加到歷史新高66%，主要係靠兼職工作帶動。

工人在雪梨市中心一處建築工地工作。 路透
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