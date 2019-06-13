看過喜歡想要就租吧！紐時：現在流行不擁有任何東西

2019-06-13 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



辦公室租賃業者WeWork。 路透 分享 facebook 紐約時報報導，許多美國都會年輕人現在出於財務考量，放棄他們父祖輩存錢買房的夢想，開始過起「不擁有任何東西」的人生；但如今，「只租不買」不只是必要，幾乎還是一種流行。

花錢租衣、租辦公室、租室內裝飾，都不是新鮮事了，近年來選擇變多，一個臨時住處可能有向知名生活家飾公司Crate & Barrel及West Elm租來的茶几、沙發，還有從Vince或連鎖百貨Loft租來的衣物。有些衣服還能在共享辦公室WeWork設置的投放箱中歸還，這些租用者或許就在WeWork租了辦公空間。

可租物品清單還沒完：高級露營帳篷、Vitamix食物調理機、戴森吸塵器、Oculus Rift虛擬實境頭戴式顯示器、Arlo Sky行李箱，現在全都租得到。

38歲的雷諾絲（Miki Reynolds）是一家非營利機構主管，她說幼時學到的是省錢、投資、買房，但現在她住洛杉磯，日常用品多半是租來的。她說，只租不買倒不是出於及時行樂，而是「一邊活在當下又一邊策畫未來」，因為她覺得「萬事皆可能變」。

雷諾絲在洛市市中心的公寓及工作室，都是租來的，她是租賃網站Rent The Runway的訂戶，定期換租一批批高檔服飾及配件，她還在家具出租公司Fernish付月租，租了床、立燈、茶几、沙發。她說，這種生活方式輕鬆又有彈性。

Crate & Barrel執行長蒙哥馬利說，現在年輕人未必想定下來，但他們手邊有點收入，想用名牌及上好家具，也欣賞優質設計。

Fernish的幾個創辦人都是受過大學教育的專業人士，他們在不同的城市及公寓之間搬家，不同的工作及研究所之間轉換，若不是經常丟棄廉價家具，就得浪費時間和金錢在暫用物品上。現在Fernish可讓消費者以訂購方式租用家具3-12個月，沙發1個月約50美元（約台幣1600元）、衣櫥約40美元，該公司負責運送、收回及清潔。

Rent The Runway公司執行長海曼說，只租不買的背後，一部分是財務因素，一部分則是理念。她說，原本一般人認為穿二手衣是種恥辱，他們「必須把那種恥辱變成一種夢寐以求的事、一件聰明的事」，該公司成功做到了這一點。

年輕人只租不買會是出於環境永續觀念嗎？不少公司和消費者都說，這個理由有加分，但主因還是他們想嘗新，不想花大錢把東西買回家。

創辦衣物租賃訂購服務公司CaaStle的杭希可說：「在我成長過程中，成年的象徵就是擁有東西，現在完全不是這麼回事了。」