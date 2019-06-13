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華為要求美國電信商Verizon支付10億美元專利費

2019-06-13 09:28經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

華爾街日報報導，華為要求美國威瑞森通訊（Verizon）支付華為200多項專利的許可費，總金額估計超過10億美元。此舉進一步提高了美國與華為之間的緊張關係。

華爾街日報指知情人士透露，華為負責智慧財產授權的主管在2月就已致函威瑞森，通知威瑞森應當支付前述款項「以解決專利授權問題」。然而威瑞森並非華為的客戶。

路透報導指出，華為請求的專利許可費涉及到的是威瑞森的20多家供應商的網路設備，其中包括美國一些主要科技公司。一旦華為的請求被認可成立，這些供應商需要賠償威瑞森相關損失。據了解，華為也直接聯絡了一些涉及專利授權的威瑞森供應商。

消息來源說，華為在信中提到的專利問題涉及的範疇包括核心網路設備、線網基礎建設以及物聯網等。

華爾街日報報導，華為代表與威瑞森上周在紐約見面，討論了專利相關的一些議題。

威瑞森和美國其他大型電信商的國內無線通訊網路，長年以來都被禁止使用華為產品。威瑞森發言人告訴華爾街日報，無法評論此案特定問題，因為有法律上的考量。強調此議題不只是威瑞森一家公司的問題，更有廣泛地緣政治因素，「凡是涉及華為的問題，都影響我們整個產業，並引發國內與國際的關切。」

華爾街日報報導，華為要求美國威瑞森通訊（Verizon）支付10億美元專利許可費...
華爾街日報報導，華為要求美國威瑞森通訊（Verizon）支付10億美元專利許可費。 美聯社
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