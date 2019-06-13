仰賴海外銷售的美企Q2獲利料減9.3% 資訊科技業最慘

2019-06-13 08:39 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國財經網站CNBC報導，美中貿易戰和全球成長放緩引發美國跨國企業獲利大減。

根據FactSet，銷售逾半仰賴美國以外市場的公司，第2季獲利可能大9.3%，財報季距今約一個月，FactSeth的數據估計標普500大公司獲利將普遍下滑2.3%。

在標普500的11大類股裡，資訊科技業料將出現最大獲利減幅，可能達11.8%。

部分跨國企業已宣布下修第2季財測，且幅度不小，包括Take-Two互動軟體（Take-Two Interactive Software）、諾貝爾能源（Noble Energy）和VF公司。

相較之下，半數業務來自美國本土的公司，獲利則可望成長1.4%，他們不會受制於進口商品的成本上漲，產品在海外市場也不會因為關稅漲價。

在營收方面，國際業務比重大的公司料將出現1.2%的衰退，國內業務為主的公司則可望成長6%。

第2季財報的贏家預料是能源（3%）、公用事業（2.3%）和健康照護（2%），輸家除科技業外，還有原物料（-7.2%）、必需性消費（-2.8%）和非必需性消費（-2.5%）。