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指考衝刺／別怕題目落落長 英文掌握基本功和兩大密技

仰賴海外銷售的美企Q2獲利料減9.3% 資訊科技業最慘

2019-06-13 08:39聯合報 記者季晶晶╱即時報導

美國財經網站CNBC報導，美中貿易戰和全球成長放緩引發美國跨國企業獲利大減。

根據FactSet，銷售逾半仰賴美國以外市場的公司，第2季獲利可能大9.3%，財報季距今約一個月，FactSeth的數據估計標普500大公司獲利將普遍下滑2.3%。

在標普500的11大類股裡，資訊科技業料將出現最大獲利減幅，可能達11.8%。

部分跨國企業已宣布下修第2季財測，且幅度不小，包括Take-Two互動軟體（Take-Two Interactive Software）、諾貝爾能源（Noble Energy）和VF公司。

相較之下，半數業務來自美國本土的公司，獲利則可望成長1.4%，他們不會受制於進口商品的成本上漲，產品在海外市場也不會因為關稅漲價。

在營收方面，國際業務比重大的公司料將出現1.2%的衰退，國內業務為主的公司則可望成長6%。

第2季財報的贏家預料是能源（3%）、公用事業（2.3%）和健康照護（2%），輸家除科技業外，還有原物料（-7.2%）、必需性消費（-2.8%）和非必需性消費（-2.5%）。

瑞銀集團全球財富管理公司資深美股策略師雷夫科維茲（David Lefkowitz） 說：「關稅是部分成因，但我也認為有一些其他因素推動全球經濟疲軟和美國經濟的獲利前景。」

美中貿易戰和全球成長放緩，料將引發美國跨國企業第2季獲利大減。路透
美中貿易戰和全球成長放緩，料將引發美國跨國企業第2季獲利大減。路透
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