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美國庫存意外增加 油價重挫4% 降息預期推升金價

2019-06-13 07:27經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

油價周三重挫4%，跌至近五個月來的最低點，主因美國原油庫存意外增加，全球石油需求前景黯淡。金價周三走高，因降息預期升高。

布蘭特原油期貨下跌2.32美元或3.7%，結算價報每桶59.97美元，為1月28日以來最低。西德州原油期貨收跌2.13美元或4.0%，結算價報每桶51.14美元，為1月14日以來最低。

美國能源資訊署（EIA）公布，美國原油庫存上周增加220萬桶，為連續第二周意外增加，分析師預估為減少48.1萬桶。

芝加哥Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：「市場對庫存增加心存疑慮。」

EIA周二下調2019年全球石油需求成長的預測，對石油期貨帶來壓力。全球前兩大消費國美國和中國的貿易緊張關係，也拖累油價。

金價周三上漲，因市場預期美國聯準會（Fed）可能基於對全球成長的疑慮，在今年降息。

黃金現貨上漲0.5%，報每英兩1,332.77美元。美國黃金期貨上漲0.4％，報每英兩1,336.80美元。

RJO Futures資深市場策略師Bob Haberkorn表示：「全球股市走低，投資人轉向金市避險，也出現在下周Fed會議前的買盤。如果Fed在6月降息，貴金屬將大幅上漲，投資人試圖提前採取行動，在投資組合中加入黃金。」

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