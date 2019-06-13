美股小幅走低 降息預期拖累銀行股

2019-06-13 07:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周三小幅下跌，因市場對美國聯準會（Fed）降息的預期升高，拖累銀行股下跌，能源股則隨油價走低。

道瓊工業指數收跌43.68點或0.17%，跌至26,004.83點；標普500指數收跌5.88點或0.20%，跌至2,879.84點；那斯達克指數下跌29.85點或0.38%，跌至7,792.72點。

標普能源指數下跌1.4%，在標普11個板塊中跌幅最大，因需求憂慮導致美國原油價格重挫4%。銀行股下跌1.4%。金融股下跌1%。

美國5月消費者物價指數（CPI）上漲0.1%，符合市場預期，顯示通膨溫和，為Fed降息提供依據。對Fed將降息的希望，已在本月推高股市。標普500指數6月迄今上漲4.6%。

Fed決策官員將於6月18日至19日舉行會議，市場已消化2019年底至少降息兩次的可能性。聯邦資金利率期貨走勢顯示，Fed7月降息的機率約80%。

Wedbush Securities股票交易部門董事總經理Michael James表示：「投資人不希望在下周前押注太多。」

美國總統川普表示，是他拖延與中國達成貿易協議，除非北京方面同意四個或者五個要點，否則無意推進磋商。消息人士指出，距離美國和中國領導人擬議的會談還剩不到三周，雙方幾乎沒有做任何準備。