親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

郭台銘最懂！選總統的都怕這句話 說出口弱點就曝光

南投山區累積雨量已破200毫米 中北部大雨特報

美股小幅走低 降息預期拖累銀行股

2019-06-13 07:09經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美股周三小幅下跌，因市場對美國聯準會（Fed）降息的預期升高，拖累銀行股下跌，能源股則隨油價走低。

道瓊工業指數收跌43.68點或0.17%，跌至26,004.83點；標普500指數收跌5.88點或0.20%，跌至2,879.84點；那斯達克指數下跌29.85點或0.38%，跌至7,792.72點。

標普能源指數下跌1.4%，在標普11個板塊中跌幅最大，因需求憂慮導致美國原油價格重挫4%。銀行股下跌1.4%。金融股下跌1%。

美國5月消費者物價指數（CPI）上漲0.1%，符合市場預期，顯示通膨溫和，為Fed降息提供依據。對Fed將降息的希望，已在本月推高股市。標普500指數6月迄今上漲4.6%。

Fed決策官員將於6月18日至19日舉行會議，市場已消化2019年底至少降息兩次的可能性。聯邦資金利率期貨走勢顯示，Fed7月降息的機率約80%。

Wedbush Securities股票交易部門董事總經理Michael James表示：「投資人不希望在下周前押注太多。」

美國總統川普表示，是他拖延與中國達成貿易協議，除非北京方面同意四個或者五個要點，否則無意推進磋商。消息人士指出，距離美國和中國領導人擬議的會談還剩不到三周，雙方幾乎沒有做任何準備。

社群媒體巨擘臉書股價下跌1.7%，媒體報導指出，臉書的內部電郵似乎顯示，執行長查克柏格或許與可能存在問題的隱私做法有關。

美股周三小幅下跌，降息預期使銀行股走低。 美聯社
美股周三小幅下跌，降息預期使銀行股走低。 美聯社
分享

Fed油價
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

高燦鳴：iPhone本來就是美國製

2019-06-13 01:43

【彭博專欄】Fed降息？話別說太早

2019-06-12 23:58

全球能源消耗增幅 八年新高

2019-06-12 23:54

英立法 拚2050年前零碳排

2019-06-12 23:54

越南用電增 官方大投資

2019-06-12 23:54

全球央行紛出手 抗氣候變遷

2019-06-12 23:54

人造肉搶市 衝擊素肉漢堡

2019-06-12 23:53

馬斯克：特斯拉營運將寫新紀錄

2019-06-12 23:53

星國叫車一哥擬攻純網銀

2019-06-12 23:53

全球公債價格大漲

2019-06-12 23:28

歐、韓、印尼 暗示寬鬆

2019-06-12 23:28

美國5月CPI增幅 不如預期

2019-06-12 23:28

日本機械訂單 連三紅

2019-06-12 23:27

美港口上月運量銳減

2019-06-12 23:27

Beyond Meat股價摔 遭降評

2019-06-12 23:19

美核心CPI不如預期 Fed 7月降息機率升高

2019-06-12 22:45

被控阻撓國際限塑努力 美國務卿駁斥

2019-06-12 21:39

反送中示威爆衝突港股重挫 亞股走跌

2019-06-12 19:24

日本顯示器擬裁減26%員工 縮編行動部門

2019-06-12 17:30

WSJ：任天堂將Switch部分生產從中國移至東南亞

2019-06-12 17:20

任天堂年底大作少了它 股價大跌3.5%

2019-06-12 16:55

吉兆或凶兆？蘋果股重現達康泡沫爆破後僅見的壯舉

2019-06-12 16:52

日股收小黑 中止連3紅

2019-06-12 15:16

Uber飛進澳洲 選定墨爾本發展飛行計程車服務

2019-06-12 15:05

歐洲第一站！西班牙5G設備採用華為 本周開始營運

2019-06-12 14:17

用1.44億元標下和巴菲特共進午餐 28歲專炒加密貨幣的小夥子圖什麼？

2019-06-12 13:41

降低對中國依賴 美國擬協助全球各國提高礦產量

2019-06-12 09:13

貿易衝突若擴大 Fed加速降息腳步

2019-06-12 07:44

科技股拉低大盤 道瓊指數終止六連漲

2019-06-12 04:58

亞馬遜品牌價值 全球最高

2019-06-12 00:10

雲端巨擘併同業 挑戰微軟

2019-06-12 00:10

川普拚連任 新興市場利空

2019-06-12 00:09

俄國憂心原油過剩 暗示支持延長減產

2019-06-12 00:09

VIX走揚 美股震盪恐擴大

2019-06-12 00:09

美國汽油跌價 有助消費

2019-06-12 00:09

美PPI增速減緩 降息機率高

2019-06-12 00:07

彭博資訊專欄／OPEC+裂解的徵兆

2019-06-09 23:18

米努勤：與易綱會談具建設性

2019-06-09 23:16

HR新同事上工了 快篩人才減少200小時

2019-06-05 14:45
看更多

熱門文章

到底要不要去G20見川普？ 彭博：習近平陷兩難

2019-06-12 11:58

【重磅快評】硬逼要會習近平 川普急了

2019-06-12 16:02

影／永凍層冰封4萬年 西伯利亞出土完整巨型狼頭

2019-06-12 15:03

對戰美國敗在專業不足？ 中國派談判老將出馬

2019-06-12 17:54

如何搶到中國第一手消息？ 彭博：美國投資人都看他

2019-06-12 09:41

妻離子散 58億樂透得主：再有錢也買不到快樂

2019-06-12 11:45

月球竟埋了5個夏威夷大的神秘金屬 就位於「這個地方」

2019-06-12 21:17

影／319公斤「巨貓」超溫馴 保育人士曬合照卻挨罵

2019-06-12 17:55

影／哈利波特精靈多比現身？民宅監視器拍到詭異影像

2019-06-12 16:05

G20峰會是否見川普 習近平陷入兩難

2019-06-12 20:46

大學生用變性濾鏡扮16歲少女 意外釣出戀童癖警察

2019-06-12 16:13

醫學界首見！13歲男童的睪丸竟「長出」牙齒

2019-06-12 17:33

美前駐中大使羅德：台海緊張中國要負責 美應支持台灣

2019-06-12 09:38

日統計：全球約1萬3880枚核彈頭 北韓可能有30枚

2019-06-12 10:56

彭博：他的推文 精準預測中國下一步

2019-06-12 14:14

川普進逼…習近平去不去G20 都面臨風險

2019-06-12 14:12

歐洲第一站！西班牙5G設備採用華為 本周開始營運

2019-06-12 14:17

還在用塑膠袋？超市把AV印在袋上 讓你很「可恥」

2019-06-12 14:05

全球86%網民曾被假新聞蒙騙 「它」是最大禍源

2019-06-12 22:19

支持香港「反送中」 美國華埠大遊行

2019-06-12 11:26

113℉破紀錄 美西熱浪灼烤4500萬人

2019-06-12 13:44

影／美商務部長羅斯親宣布 台灣企業投資美國計畫

2019-06-12 09:20

全面戒備！印度21年來最強風暴將來襲 30萬人緊急撤離

2019-06-12 13:26

川習會能解決美中摩擦？ 波頓潑冷水：別抱太高期望

2019-06-12 17:54

貿易停戰？ 川普挑明：中方須同意「四、五個要點」

2019-06-12 23:52

貿易戰害的 美國最繁忙貨櫃港出口連七月走下坡

2019-06-12 19:34

美中政經角力 學者：華府將要東協國家選邊站

2019-06-12 19:13

恐怖統治！北韓323處決場曝光 7歲童也在場看

2019-06-12 13:46

牽制中國 美航艦雷根號與日出雲號等在南海聯合訓練

2019-06-12 09:21

川普不容許CIA吸收金正男為線民 衛報：他又力挺敵人

2019-06-12 10:30

911恐攻後…直升機滿天飛 紐約人最怕這兩件事

2019-06-12 11:00

高燦鳴：iPhone本來就是美國製

2019-06-13 01:43

吉兆或凶兆？蘋果股重現達康泡沫爆破後僅見的壯舉

2019-06-12 16:52

6月底可能開川習會？ 知情人士：預期低且準備有限

2019-06-12 17:22

金正恩胞妹金與正今晚赴板門店 弔唁金大中遺孀

2019-06-12 15:00

「中國需守原先協議」 川普暫緩貿易磋商

2019-06-12 14:05

G20是否有川習會 中國外交部連續3天不鬆口

2019-06-12 20:09

英女王在境外唯一的家 新婚時住過的馬爾他別墅求售

2019-06-12 15:03

有錢好辦事？軟銀砸錢「造王」策略碰壁

2019-06-13 02:12

Google硬體製造 移出大陸

2019-06-13 00:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top