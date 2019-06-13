有錢好辦事？軟銀砸錢「造王」策略碰壁

2019-06-13 02:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



軟銀（Softbank）願景基金的一貫策略，是向突破性技術挹注重金，讓他們取得競爭優勢，但如今卻面臨嚴酷的現實：東南亞、中國及美國的本土勁敵不但沒有被逼得節節敗退，還頂住軟銀的金錢攻勢。一反軟銀執行長孫正義3月說詞：「在我們這個行業，贏家全拿。按機率而言，第二名出頭的機率微乎其微。」

日經新聞報導，在規模1,000億美元願景基金押注最大的叫車市場，如今似乎百花齊放，各方勁敵顯然無視孫正義的機率說詞，逆勢而行。印尼起家的Go-Jek正以叫車平台和外送服務，和軟銀撐腰的Grab較勁；中國的美團點評透過整合多個第三方叫車平台，威脅軟銀支持的滴滴出行；美國的Lyft也給軟銀投資的Uber下馬威。

軟銀投資的公司可能尚未喪失市場領導地位，但陷入苦戰卻讓軟銀正在籌備的第二個規模一樣達1,000億美元的願景基金，引發疑慮，外界質疑軟銀是否需要再靠砸大錢投資，來守住領先地位。產業資深人士說：「擁有雄厚資金是大優勢，但也不乏產業大咖最後落敗給資金較少的本土企業之例。問題在於：孫正義是否押對了寶？」

典型的創投基金，通常會持有多個新創公司的股票，但願景基金卻是採用「造王者策略」。願景基金會買進該產業領軍公司（大部分為獨角獸企業）估值至少1億美元的股票，理論是藉由向叫車平台等資本密集型的單一企業投入大筆資金，讓其他競爭者難以企及。

企業可以透過擴大市占，掌控龐大用戶數據，再運用人工智慧（AI）改善定價及服務品質。孫正義表示，叫車企業正是「透過AI顛覆傳統運輸產業的典型例子。軟銀持股的所有叫車平台在全球市占率達90%。只要這個產業起步，我們就贏了。」