高燦鳴：iPhone本來就是美國製

2019-06-13 01:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



彭博資訊專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）指出，科技大廠蘋果（ Apple）其實不需耗費太多精力，就能讓在美銷售的iPhone不在中國大陸製造。

蘋果裝置究竟在哪裡組裝的迷思，成功轉移了外界的焦點，最重要的問題其實在於是誰創造了這些產品的多數價值。

蘋果組裝大廠鴻海11日表示，若有必要，鴻海有足夠的能力在中國以外地區生產所有銷往美國的iPhone。不過有鴻海高層主管表示，蘋果並沒有對鴻海下達這些指令。

不論是對鴻海、蘋果領導人、美國政府或其他所有人，有個很關鍵的問題是，「在哪裡製造（made）到底代表什麼」？這不是什麼深奧的問題，但當科技戰和貿易戰升溫時，這個答案牽動著數十億美元。

高燦鳴並以烘焙可頌為喻，解釋「中國製造」的迷思：假設有一份可頌麵包的食譜由甲廚師所設計，同時備好所有食材，再將麵粉、糖、奶油及蛋依序混合在一起， 乙廚師接力揉麵糰和擀麵團，最後由丙廚師將麵團揉成一個個可頌，放入烤箱並設定溫度和時間。問題來了，請問這些可頌是誰做的？

蘋果向來堅持一件事：iPhone是百分之百美國製產品，這不只是行銷手法。蘋果不只負責設計，蘋果的美國團隊還負責採購所有零件，確保這些零件能完美配合，並決定版面設計和內部的電路組裝。

鴻海是組裝大廠，就像乙廚師揉麵糰和擀麵糰，這意味著把製程拆解成細小的特定步驟，鴻海就是不斷重複這個拆解過程。鴻海也像丙廚師，將麵團分別揉成可頌的形狀，再放入烤箱。

這個「烤箱」就是中國，iPhone就是在這裡蓋上「中國製」的標章。但蘋果堅持自家產品都是「加州設計」也很合理，因為這些產品也是在加州生產。

不過，iPhone的產地不只在中國或加州，iPhone也在南韓水原市、荷蘭恩荷芬、美國達拉斯及台灣新竹等地生產。

高燦鳴認為，哪間公司為蘋果產品增加最多價值，就能得到最多讚賞。而評估的標準就是看營業利潤率，這個指標儘管不完美，但大概也沒有其他比這個更好的了。這個數字可以告訴我們一家公司投入多少錢生產一個產品，而客戶願意花多少錢來買這個產品。若以此標準來看，蘋果為iPhone的製造商實屬「當之無愧」。鴻海負責iPhone最後組裝，但其利潤僅約蘋果這個大客戶的十分之一。

蘋果產品的許多價值都是由其他公司加進，例如那些位於美國南方、西歐、北台灣的企業，但沒有任何一家企業能取得「某地製造」的標籤，因為蘋果產品還得歷經許多其他步驟才能製成。

蘋果去年的銷售約40%來自美洲，而iPhone在全球的銷售量約2.17億支，代表每年在中國以外的地區製造的iPhone要9,000萬支，才能滿足美國市場需求，相當於每天要生產將近25萬支才夠。