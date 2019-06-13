親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

高燦鳴：iPhone本來就是美國製

2019-06-13 01:43經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

彭博資訊專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）指出，科技大廠蘋果（ Apple）其實不需耗費太多精力，就能讓在美銷售的iPhone不在中國大陸製造。

蘋果裝置究竟在哪裡組裝的迷思，成功轉移了外界的焦點，最重要的問題其實在於是誰創造了這些產品的多數價值。

蘋果組裝大廠鴻海11日表示，若有必要，鴻海有足夠的能力在中國以外地區生產所有銷往美國的iPhone。不過有鴻海高層主管表示，蘋果並沒有對鴻海下達這些指令。

不論是對鴻海、蘋果領導人、美國政府或其他所有人，有個很關鍵的問題是，「在哪裡製造（made）到底代表什麼」？這不是什麼深奧的問題，但當科技戰和貿易戰升溫時，這個答案牽動著數十億美元。

高燦鳴並以烘焙可頌為喻，解釋「中國製造」的迷思：假設有一份可頌麵包的食譜由甲廚師所設計，同時備好所有食材，再將麵粉、糖、奶油及蛋依序混合在一起， 乙廚師接力揉麵糰和擀麵團，最後由丙廚師將麵團揉成一個個可頌，放入烤箱並設定溫度和時間。問題來了，請問這些可頌是誰做的？

蘋果向來堅持一件事：iPhone是百分之百美國製產品，這不只是行銷手法。蘋果不只負責設計，蘋果的美國團隊還負責採購所有零件，確保這些零件能完美配合，並決定版面設計和內部的電路組裝。

鴻海是組裝大廠，就像乙廚師揉麵糰和擀麵糰，這意味著把製程拆解成細小的特定步驟，鴻海就是不斷重複這個拆解過程。鴻海也像丙廚師，將麵團分別揉成可頌的形狀，再放入烤箱。

這個「烤箱」就是中國，iPhone就是在這裡蓋上「中國製」的標章。但蘋果堅持自家產品都是「加州設計」也很合理，因為這些產品也是在加州生產。

不過，iPhone的產地不只在中國或加州，iPhone也在南韓水原市、荷蘭恩荷芬、美國達拉斯及台灣新竹等地生產。

高燦鳴認為，哪間公司為蘋果產品增加最多價值，就能得到最多讚賞。而評估的標準就是看營業利潤率，這個指標儘管不完美，但大概也沒有其他比這個更好的了。這個數字可以告訴我們一家公司投入多少錢生產一個產品，而客戶願意花多少錢來買這個產品。若以此標準來看，蘋果為iPhone的製造商實屬「當之無愧」。鴻海負責iPhone最後組裝，但其利潤僅約蘋果這個大客戶的十分之一。

蘋果產品的許多價值都是由其他公司加進，例如那些位於美國南方、西歐、北台灣的企業，但沒有任何一家企業能取得「某地製造」的標籤，因為蘋果產品還得歷經許多其他步驟才能製成。

蘋果去年的銷售約40%來自美洲，而iPhone在全球的銷售量約2.17億支，代表每年在中國以外的地區製造的iPhone要9,000萬支，才能滿足美國市場需求，相當於每天要生產將近25萬支才夠。

美國總統川普處心積慮要把「中國製造」的標籤從美國產品上撕掉，但其實這不過是個標籤。

蘋果組裝大廠鴻海11日表示，若有必要，鴻海有足夠的能力在中國以外地區生產所有銷往...
蘋果組裝大廠鴻海11日表示，若有必要，鴻海有足夠的能力在中國以外地區生產所有銷往美國的iPhone。路透
分享

食譜新竹
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

被控阻撓國際限塑努力 美國務卿駁斥

2019-06-12 21:39

反送中示威爆衝突港股重挫 亞股走跌

2019-06-12 19:24

日本顯示器擬裁減26%員工 縮編行動部門

2019-06-12 17:30

WSJ：任天堂將Switch部分生產從中國移至東南亞

2019-06-12 17:20

任天堂年底大作少了它 股價大跌3.5%

2019-06-12 16:55

吉兆或凶兆？蘋果股重現達康泡沫爆破後僅見的壯舉

2019-06-12 16:52

日股收小黑 中止連3紅

2019-06-12 15:16

Uber飛進澳洲 選定墨爾本發展飛行計程車服務

2019-06-12 15:05

歐洲第一站！西班牙5G設備採用華為 本周開始營運

2019-06-12 14:17

用1.44億元標下和巴菲特共進午餐 28歲專炒加密貨幣的小夥子圖什麼？

2019-06-12 13:41

降低對中國依賴 美國擬協助全球各國提高礦產量

2019-06-12 09:13

貿易衝突若擴大 Fed加速降息腳步

2019-06-12 07:44

科技股拉低大盤 道瓊指數終止六連漲

2019-06-12 04:58

法國央行下修今明年GDP成長率 指政府刺激成效不彰

2019-06-12 01:48

亞馬遜觸手伸向「信用不良」用戶 推零利率分期信用卡

2019-06-12 00:46

亞馬遜品牌價值 全球最高

2019-06-12 00:10

雲端巨擘併同業 挑戰微軟

2019-06-12 00:10

川普拚連任 新興市場利空

2019-06-12 00:09

俄國憂心原油過剩 暗示支持延長減產

2019-06-12 00:09

VIX走揚 美股震盪恐擴大

2019-06-12 00:09

美國汽油跌價 有助消費

2019-06-12 00:09

美PPI增速減緩 降息機率高

2019-06-12 00:07

鴻海：有足夠能力將蘋果iPhone生產全數移出中國

2019-06-11 23:05

川普批歐元貶值陷美國不利說法有理？專家這樣說

2019-06-11 22:49

彭博資訊專欄／OPEC+裂解的徵兆

2019-06-09 23:18

米努勤：與易綱會談具建設性

2019-06-09 23:16

HR新同事上工了 快篩人才減少200小時

2019-06-05 14:45

Netflix &UNIQLO商業新物種生存之道

2019-06-05 14:43

日本的傳統「就社」 與創新「就職」

2019-06-05 14:33

英國26歲教師靠賣二手書發大財 年賺167萬不怕你偷學

2019-06-04 12:43

北市包租代管 租金上限提高

2019-06-03 23:27

影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展

2019-05-04 09:21

超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10
看更多

熱門文章

到底要不要去G20見川普？ 彭博：習近平陷兩難

2019-06-12 11:58

【重磅快評】硬逼要會習近平 川普急了

2019-06-12 16:02

1個閨密3雙黑手 毀了4個女總統 但最苦的是…

2019-06-12 08:00

對戰美國敗在專業不足？ 中國派談判老將出馬

2019-06-12 17:54

影／永凍層冰封4萬年 西伯利亞出土完整巨型狼頭

2019-06-12 15:03

如何搶到中國第一手消息？ 彭博：美國投資人都看他

2019-06-12 09:41

川普：中國渴望貿易停戰 但美只接受很棒協議

2019-06-12 03:18

妻離子散 58億樂透得主：再有錢也買不到快樂

2019-06-12 11:45

月球竟埋了5個夏威夷大的神秘金屬 就位於「這個地方」

2019-06-12 21:17

18歲台交換生德國溺水亡 檢方將解剖了解死因

2019-06-12 07:57

川普：除非中國再度同意4或5大點 不再貿易談判

2019-06-12 04:04

影／319公斤「巨貓」超溫馴 保育人士曬合照卻挨罵

2019-06-12 17:55

影／哈利波特精靈多比現身？民宅監視器拍到詭異影像

2019-06-12 16:05

馬斯克：特斯拉不久就能生產續航400英里車款

2019-06-12 07:42

美前駐中大使羅德：台海緊張中國要負責 美應支持台灣

2019-06-12 09:38

日統計：全球約1萬3880枚核彈頭 北韓可能有30枚

2019-06-12 10:56

川普再嗆北京 「現在是我在暫緩美中貿易協議」

2019-06-12 08:11

大學生用變性濾鏡扮16歲少女 意外釣出戀童癖警察

2019-06-12 16:13

醫學界首見！13歲男童的睪丸竟「長出」牙齒

2019-06-12 17:33

彭博：他的推文 精準預測中國下一步

2019-06-12 14:14

科技股拉低大盤 道瓊指數終止六連漲

2019-06-12 04:58

川普進逼…習近平去不去G20 都面臨風險

2019-06-12 14:12

歐洲第一站！西班牙5G設備採用華為 本周開始營運

2019-06-12 14:17

G20峰會是否見川普 習近平陷入兩難

2019-06-12 20:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top