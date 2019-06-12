微軟雲端遊戲拉Sony、摃Google 打什麼算盤？

2019-06-12 23:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



華爾街日報報導，雲端遊戲串流領域目前仍未定型，市場前景也不明，但此刻可確定的是，微軟公司肯定不會缺席這個市場爭霸戰，且正從多方面布局，並且志在必勝。

近來微軟相關動作頻頻。例如，在本周E3電玩展，微軟宣布多項Xbox平台相關計畫，包括一款代號「Project Scarlett」的新款遊戲主機，預計明年假期購物計推出；微軟也透露更多與「Project xCloud」串流遊戲服務相關的細節，可讓使用者把遊戲從Xbox One主機串流至行動裝置上玩，但未指明將支援哪些裝置。xCloud服務的預覽版可望在10月推出，比Google的對手服務搶先一步上路。

數周前，微軟還宣布另一項令人詫異的發展--將與遊戲機市場宿敵Sony攜手合作，「探索共同開發未來（適用於各自遊戲平台）的雲端解決方案」。這項非比尋常的合作計畫究竟會導致什麼結果，此刻不得而知，兩家公司的聲明只提到會尋求運用微軟的Azure雲端服務，來協助驅動Sony的「遊戲與內容串流服務」。

華爾街日報指出，從微軟最近宣布的這些計畫，可得出兩個明顯的結論：

一，遊戲串流要獲大眾廣泛接納，還有漫長的路要走。儘管Google大張旗鼓宣布推出串流遊戲服務「Stadia」，上周並已宣布初期遊戲陣容與訂價方案，但反應比預期冷淡。Baird分析師Colin Sebastian指出，遊戲開發者對「Stadia」平台的支持「有限」，以致重量級遊戲數量不足。微軟挾著自家尖端遊戲技術作後盾，有雄厚的本錢與Google在串流遊戲市場上一搏。

二，微軟正分散押注。「Project Scarlett」顯示，微軟雖然著手發展串流遊戲雲端服務，仍會繼續投入遊戲機市場。Xbox部門主管Phil Spencer甚至在E3會場宣稱，這款新主機「構成微軟雲端的未來」。同時，微軟與Sony結盟，可能因PlayStation帶進的流量而提高微軟企業雲端服務的使用率--這正是微軟今日聚焦的事業領域。微軟之前也已分別跟昔日市場對手蘋果、甲骨文（Oracle）化敵為友，放眼的也是相同的目標。