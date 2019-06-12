親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

射箭世錦賽／加射力克法國 男團奪3張奧運門票

微軟雲端遊戲拉Sony、摃Google 打什麼算盤？

2019-06-12 23:07經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

華爾街日報報導，雲端遊戲串流領域目前仍未定型，市場前景也不明，但此刻可確定的是，微軟公司肯定不會缺席這個市場爭霸戰，且正從多方面布局，並且志在必勝。

近來微軟相關動作頻頻。例如，在本周E3電玩展，微軟宣布多項Xbox平台相關計畫，包括一款代號「Project Scarlett」的新款遊戲主機，預計明年假期購物計推出；微軟也透露更多與「Project xCloud」串流遊戲服務相關的細節，可讓使用者把遊戲從Xbox One主機串流至行動裝置上玩，但未指明將支援哪些裝置。xCloud服務的預覽版可望在10月推出，比Google的對手服務搶先一步上路。

數周前，微軟還宣布另一項令人詫異的發展--將與遊戲機市場宿敵Sony攜手合作，「探索共同開發未來（適用於各自遊戲平台）的雲端解決方案」。這項非比尋常的合作計畫究竟會導致什麼結果，此刻不得而知，兩家公司的聲明只提到會尋求運用微軟的Azure雲端服務，來協助驅動Sony的「遊戲與內容串流服務」。

華爾街日報指出，從微軟最近宣布的這些計畫，可得出兩個明顯的結論：

一，遊戲串流要獲大眾廣泛接納，還有漫長的路要走。儘管Google大張旗鼓宣布推出串流遊戲服務「Stadia」，上周並已宣布初期遊戲陣容與訂價方案，但反應比預期冷淡。Baird分析師Colin Sebastian指出，遊戲開發者對「Stadia」平台的支持「有限」，以致重量級遊戲數量不足。微軟挾著自家尖端遊戲技術作後盾，有雄厚的本錢與Google在串流遊戲市場上一搏。

二，微軟正分散押注。「Project Scarlett」顯示，微軟雖然著手發展串流遊戲雲端服務，仍會繼續投入遊戲機市場。Xbox部門主管Phil Spencer甚至在E3會場宣稱，這款新主機「構成微軟雲端的未來」。同時，微軟與Sony結盟，可能因PlayStation帶進的流量而提高微軟企業雲端服務的使用率--這正是微軟今日聚焦的事業領域。微軟之前也已分別跟昔日市場對手蘋果、甲骨文（Oracle）化敵為友，放眼的也是相同的目標。

微軟致力發展雲端事業，已重振這家軟體公司的運勢，並已重登世界市值最高公司的王座。單憑微軟遊戲事業的力量，就足以撐起該公司的雲端遊戲服務。Xbox Live現在擁有6,300萬個每月活躍用戶，而微軟去年度（至3月底止）遊戲總營收成長20%至116億美元，成長步調超越同時期微軟整體的營收成長。無論雲端遊戲市場最終會演變成什麼模樣，微軟絕對會是市場上的一個角色，不論還有誰加入戰局。

微軟正緊鑼密鼓準備推出「Project xCloud」串流遊戲服務，與Googl...
微軟正緊鑼密鼓準備推出「Project xCloud」串流遊戲服務，與Google的「Stadia」串流遊戲平台較量。美聯社
分享

華爾街運勢甲骨文
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

被控阻撓國際限塑努力 美國務卿駁斥

2019-06-12 21:39

反送中示威爆衝突港股重挫 亞股走跌

2019-06-12 19:24

日本顯示器擬裁減26%員工 縮編行動部門

2019-06-12 17:30

WSJ：任天堂將Switch部分生產從中國移至東南亞

2019-06-12 17:20

任天堂年底大作少了它 股價大跌3.5%

2019-06-12 16:55

吉兆或凶兆？蘋果股重現達康泡沫爆破後僅見的壯舉

2019-06-12 16:52

日股收小黑 中止連3紅

2019-06-12 15:16

Uber飛進澳洲 選定墨爾本發展飛行計程車服務

2019-06-12 15:05

歐洲第一站！西班牙5G設備採用華為 本周開始營運

2019-06-12 14:17

用1.44億元標下和巴菲特共進午餐 28歲專炒加密貨幣的小夥子圖什麼？

2019-06-12 13:41

降低對中國依賴 美國擬協助全球各國提高礦產量

2019-06-12 09:13

貿易衝突若擴大 Fed加速降息腳步

2019-06-12 07:44

科技股拉低大盤 道瓊指數終止六連漲

2019-06-12 04:58

法國央行下修今明年GDP成長率 指政府刺激成效不彰

2019-06-12 01:48

亞馬遜觸手伸向「信用不良」用戶 推零利率分期信用卡

2019-06-12 00:46

亞馬遜品牌價值 全球最高

2019-06-12 00:10

雲端巨擘併同業 挑戰微軟

2019-06-12 00:10

川普拚連任 新興市場利空

2019-06-12 00:09

俄國憂心原油過剩 暗示支持延長減產

2019-06-12 00:09

VIX走揚 美股震盪恐擴大

2019-06-12 00:09

美國汽油跌價 有助消費

2019-06-12 00:09

美PPI增速減緩 降息機率高

2019-06-12 00:07

鴻海：有足夠能力將蘋果iPhone生產全數移出中國

2019-06-11 23:05

川普批歐元貶值陷美國不利說法有理？專家這樣說

2019-06-11 22:49

740億美元 美UTC併雷神拍板

2019-06-11 00:11

微軟加碼雲端遊戲

2019-06-11 00:10

彭博資訊專欄／OPEC+裂解的徵兆

2019-06-09 23:18

米努勤：與易綱會談具建設性

2019-06-09 23:16

HR新同事上工了 快篩人才減少200小時

2019-06-05 14:45

Netflix &UNIQLO商業新物種生存之道

2019-06-05 14:43

日本的傳統「就社」 與創新「就職」

2019-06-05 14:33

英國26歲教師靠賣二手書發大財 年賺167萬不怕你偷學

2019-06-04 12:43

北市包租代管 租金上限提高

2019-06-03 23:27

影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展

2019-05-04 09:21

超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38
看更多

熱門文章

到底要不要去G20見川普？ 彭博：習近平陷兩難

2019-06-12 11:58

【重磅快評】硬逼要會習近平 川普急了

2019-06-12 16:02

1個閨密3雙黑手 毀了4個女總統 但最苦的是…

2019-06-12 08:00

如何搶到中國第一手消息？ 彭博：美國投資人都看他

2019-06-12 09:41

川普：中國渴望貿易停戰 但美只接受很棒協議

2019-06-12 03:18

影／永凍層冰封4萬年 西伯利亞出土完整巨型狼頭

2019-06-12 15:03

對戰美國敗在專業不足？ 中國派談判老將出馬

2019-06-12 17:54

妻離子散 58億樂透得主：再有錢也買不到快樂

2019-06-12 11:45

18歲台交換生德國溺水亡 檢方將解剖了解死因

2019-06-12 07:57

川普：除非中國再度同意4或5大點 不再貿易談判

2019-06-12 04:04

美商務部長：G20峰會不會與中國達成最後協議

2019-06-11 23:49

影／哈利波特精靈多比現身？民宅監視器拍到詭異影像

2019-06-12 16:05

威騰停止對華為出貨

2019-06-12 00:10

亞馬遜觸手伸向「信用不良」用戶 推零利率分期信用卡

2019-06-12 00:46

影／319公斤「巨貓」超溫馴 保育人士曬合照卻挨罵

2019-06-12 17:55

月球竟埋了5個夏威夷大的神秘金屬 就位於「這個地方」

2019-06-12 21:17

馬斯克：特斯拉不久就能生產續航400英里車款

2019-06-12 07:42

美前駐中大使羅德：台海緊張中國要負責 美應支持台灣

2019-06-12 09:38

貿戰新籌碼？中共派員赴多地調查稀土

2019-06-12 00:38

日統計：全球約1萬3880枚核彈頭 北韓可能有30枚

2019-06-12 10:56

川普再嗆北京 「現在是我在暫緩美中貿易協議」

2019-06-12 08:11

大學生用變性濾鏡扮16歲少女 意外釣出戀童癖警察

2019-06-12 16:13

醫學界首見！13歲男童的睪丸竟「長出」牙齒

2019-06-12 17:33

科技股拉低大盤 道瓊指數終止六連漲

2019-06-12 04:58

想一夜好眠? 睡前別吃這些

2019-06-11 23:34

彭博：他的推文 精準預測中國下一步

2019-06-12 14:14

歐洲第一站！西班牙5G設備採用華為 本周開始營運

2019-06-12 14:17

G20美中將達協議？前川普顧問：恐還要再3到6個月

2019-06-11 23:46

川普進逼…習近平去不去G20 都面臨風險

2019-06-12 14:12

VIX走揚 美股震盪恐擴大

2019-06-12 00:09

還在用塑膠袋？超市把AV印在袋上 讓你很「可恥」

2019-06-12 14:05

影／美商務部長羅斯親宣布 台灣企業投資美國計畫

2019-06-12 09:20

川普：收到金正恩很棒的信 不排除很快川金會

2019-06-12 04:56

全面戒備！印度21年來最強風暴將來襲 30萬人緊急撤離

2019-06-12 13:26

牽制中國 美航艦雷根號與日出雲號等在南海聯合訓練

2019-06-12 09:21

恐怖統治！北韓323處決場曝光 7歲童也在場看

2019-06-12 13:46

川普不容許CIA吸收金正男為線民 衛報：他又力挺敵人

2019-06-12 10:30

支持香港「反送中」 美國華埠大遊行

2019-06-12 11:26

G20峰會是否見川普 習近平陷入兩難

2019-06-12 20:46

川習會能解決美中摩擦？ 波頓潑冷水：別抱太高期望

2019-06-12 17:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top