美核心CPI不如預期 Fed 7月降息機率升高

2019-06-12 22:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



受二手車價格下跌拖累，美國5月核心消費者物價指數（CPI）的增幅不如經濟學家預期，在貿易局勢緊張、全球經濟成長放緩的情況下，最新CPI數據增強了投資人對美國聯準會（Fed）7月降息的預期心理。

美國勞工部12日表示，5月CPI年升1.8%，不含能源與食品成本的核心CPI較一年前攀升2%，不如經濟學家原估的2.1%。二手車價格較4月下跌1.4%，新車價格漲0.1%。

與上月相比，5月CPI上升0.1%，連四個月上揚，但增幅一樣遜於市場所料。

通膨率低於預期，加上此前經濟數據顯露美國經濟成長趨緩的跡象，增強投資人對Fed今年降息的預期。與此同時，國內外景氣都顯現疲態，美國總統川普又對中國輸美產品加徵關稅，這些發展都加重Fed的壓力。

通膨報告出爐後，Fed 7月降息的機率升高，8月聯邦基金利率期貨顯示利率為2.13%，較目前的Fed有效利率低24.5個基點，此數據暗示聯邦公開市場操作委員會（FOMC）7月會後聯邦基金利率的預期水準。1月聯邦基金利率期貨則顯示，年底利率為1.725%。