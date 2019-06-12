親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

不斷更新／港警亂槍掃射3小時 多人中彈倒地青年反眼抽搐吐血

日本顯示器擬裁減26%員工 縮編行動部門

2019-06-12 17:30經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

iPhone液晶面板的供應商日本顯示器公司（JDI）計劃裁撤逾25%員工，並縮減...
iPhone液晶面板的供應商日本顯示器公司（JDI）計劃裁撤逾25%員工，並縮減行動部門。路透
分享

彭博資訊報導，日本顯示器公司（JDI）宣布，計劃裁撤逾25%員工、縮減行動部門，並關閉主要生產智慧手機液晶面板的白山工廠。這家生產中小尺面板的日本公司正向台陸聯盟極力爭取多達800億日圓資金挹注。

JDI在聲明中表示，社長月崎義幸預計在9月30日辭職，交棒給現任財務長菊岡稔。正在大舉整頓的JDI計劃裁撤1,200名國內員工，占國內員工總數4,635人的25%以上，並關閉生產手機液晶面板的白山工廠，為此JDI這個會計年度將認列400億日圓（3.7億美元）至500億日圓。此外，將對所有員工及高層減薪。

身為iPhone液晶面板供應商的JDI，於4月表示將接受台陸聯盟和日本產業革新機構（INCJ）總計1,170億日圓（11億美元）紓困資金，但之後台陸聯盟曾表示須評估JDI的前景。這樁合約預定本周完成。

受需求走緩及技術轉型衝擊，JDI連續五個會計年度虧損。智慧手機市場持續萎縮，且最大客戶蘋果轉向新一代有機發光二極體（OLED）面板，讓沒有量產OLED面板的JDI身陷泥淖。

JDI 12日表示，可能因為裁員在年度第2季認列90億日圓，並因為償還違約金及工廠營運的相關補助金，額外提列100億至200億日圓。JDI並考慮關閉位在茂原市的工廠。

如果成功敲定紓困計畫，JDI與潛在投資人費時逾兩年的討論將可劃下句點；先前據說蘋果、華為一度有意加入挹注資金的行列。京東方及天馬微電子也曾展現對JDI的OLED面板技術感興趣，但他們如今已自行研發這類面板。

婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

WSJ：任天堂將Switch部分生產從中國移至東南亞

2019-06-12 17:20

任天堂年底大作少了它 股價大跌3.5%

2019-06-12 16:55

吉兆或凶兆？蘋果股重現達康泡沫爆破後僅見的壯舉

2019-06-12 16:52

日股收小黑 中止連3紅

2019-06-12 15:16

Uber飛進澳洲 選定墨爾本發展飛行計程車服務

2019-06-12 15:05

歐洲第一站！西班牙5G設備採用華為 本周開始營運

2019-06-12 14:17

用1.44億元標下和巴菲特共進午餐 28歲專炒加密貨幣的小夥子圖什麼？

2019-06-12 13:41

降低對中國依賴 美國擬協助全球各國提高礦產量

2019-06-12 09:13

貿易衝突若擴大 Fed加速降息腳步

2019-06-12 07:44

科技股拉低大盤 道瓊指數終止六連漲

2019-06-12 04:58

法國央行下修今明年GDP成長率 指政府刺激成效不彰

2019-06-12 01:48

亞馬遜觸手伸向「信用不良」用戶 推零利率分期信用卡

2019-06-12 00:46

亞馬遜品牌價值 全球最高

2019-06-12 00:10

雲端巨擘併同業 挑戰微軟

2019-06-12 00:10

川普拚連任 新興市場利空

2019-06-12 00:09

俄國憂心原油過剩 暗示支持延長減產

2019-06-12 00:09

VIX走揚 美股震盪恐擴大

2019-06-12 00:09

美國汽油跌價 有助消費

2019-06-12 00:09

美PPI增速減緩 降息機率高

2019-06-12 00:07

鴻海：有足夠能力將蘋果iPhone生產全數移出中國

2019-06-11 23:05

川普批歐元貶值陷美國不利說法有理？專家這樣說

2019-06-11 22:49

740億美元 美UTC併雷神拍板

2019-06-11 00:11

微軟加碼雲端遊戲

2019-06-11 00:10

金價看漲 可望攀六年高點

2019-06-11 00:09

勞動力變貴 拖累美企股價

2019-06-11 00:09

日上修GDP成長…外強中乾

2019-06-11 00:09

越南防陸貨洗產地 祭重罰

2019-06-11 00:09

彭博資訊專欄／OPEC+裂解的徵兆

2019-06-09 23:18

米努勤：與易綱會談具建設性

2019-06-09 23:16

HR新同事上工了 快篩人才減少200小時

2019-06-05 14:45

Netflix &UNIQLO商業新物種生存之道

2019-06-05 14:43

日本的傳統「就社」 與創新「就職」

2019-06-05 14:33

英國26歲教師靠賣二手書發大財 年賺167萬不怕你偷學

2019-06-04 12:43

北市包租代管 租金上限提高

2019-06-03 23:27

影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展

2019-05-04 09:21

超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10
看更多

熱門文章

到底要不要去G20見川普？ 彭博：習近平陷兩難

2019-06-12 11:58

日女分享巨乳3大好處 最後一點引起肌肉猛男共鳴

2019-06-11 19:43

1個閨密3雙黑手 毀了4個女總統 但最苦的是…

2019-06-12 08:00

如何搶到中國第一手消息？ 彭博：美國投資人都看他

2019-06-12 09:41

川普：中國渴望貿易停戰 但美只接受很棒協議

2019-06-12 03:18

影／永凍層冰封4萬年 西伯利亞出土完整巨型狼頭

2019-06-12 15:03

妻離子散 58億樂透得主：再有錢也買不到快樂

2019-06-12 11:45

【重磅快評】硬逼要會習近平 川普急了

2019-06-12 16:02

18歲台交換生德國溺水亡 檢方將解剖了解死因

2019-06-12 07:57

川普：除非中國再度同意4或5大點 不再貿易談判

2019-06-12 04:04

美商務部長：G20峰會不會與中國達成最後協議

2019-06-11 23:49

威騰停止對華為出貨

2019-06-12 00:10

亞馬遜觸手伸向「信用不良」用戶 推零利率分期信用卡

2019-06-12 00:46

日本超紅烤番薯貓老闆 被死纏爛打終於現出本尊了

2019-06-11 22:11

美前駐中大使羅德：台海緊張中國要負責 美應支持台灣

2019-06-12 09:38

貿戰新籌碼？中共派員赴多地調查稀土

2019-06-12 00:38

影／哈利波特精靈多比現身？民宅監視器拍到詭異影像

2019-06-12 16:05

馬斯克：特斯拉不久就能生產續航400英里車款

2019-06-12 07:42

日統計：全球約1萬3880枚核彈頭 北韓可能有30枚

2019-06-12 10:56

科技股拉低大盤 道瓊指數終止六連漲

2019-06-12 04:58

川普再嗆北京 「現在是我在暫緩美中貿易協議」

2019-06-12 08:11

G20美中將達協議？前川普顧問：恐還要再3到6個月

2019-06-11 23:46

想一夜好眠? 睡前別吃這些

2019-06-11 23:34

歐洲第一站！西班牙5G設備採用華為 本周開始營運

2019-06-12 14:17

多瑙河事故船打撈上岸 再尋獲4遺體

2019-06-11 21:18

大學生用變性濾鏡扮16歲少女 意外釣出戀童癖警察

2019-06-12 16:13

鴻海：有足夠能力將蘋果iPhone生產全數移出中國

2019-06-11 23:05

彭博：他的推文 精準預測中國下一步

2019-06-12 14:14

VIX走揚 美股震盪恐擴大

2019-06-12 00:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top