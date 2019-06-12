日本顯示器擬裁減26%員工 縮編行動部門

2019-06-12 17:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



iPhone液晶面板的供應商日本顯示器公司（JDI）計劃裁撤逾25%員工，並縮減行動部門。路透 分享 facebook

彭博資訊報導，日本顯示器公司（JDI）宣布，計劃裁撤逾25%員工、縮減行動部門，並關閉主要生產智慧手機液晶面板的白山工廠。這家生產中小尺面板的日本公司正向台陸聯盟極力爭取多達800億日圓資金挹注。

JDI在聲明中表示，社長月崎義幸預計在9月30日辭職，交棒給現任財務長菊岡稔。正在大舉整頓的JDI計劃裁撤1,200名國內員工，占國內員工總數4,635人的25%以上，並關閉生產手機液晶面板的白山工廠，為此JDI這個會計年度將認列400億日圓（3.7億美元）至500億日圓。此外，將對所有員工及高層減薪。

身為iPhone液晶面板供應商的JDI，於4月表示將接受台陸聯盟和日本產業革新機構（INCJ）總計1,170億日圓（11億美元）紓困資金，但之後台陸聯盟曾表示須評估JDI的前景。這樁合約預定本周完成。

受需求走緩及技術轉型衝擊，JDI連續五個會計年度虧損。智慧手機市場持續萎縮，且最大客戶蘋果轉向新一代有機發光二極體（OLED）面板，讓沒有量產OLED面板的JDI身陷泥淖。

JDI 12日表示，可能因為裁員在年度第2季認列90億日圓，並因為償還違約金及工廠營運的相關補助金，額外提列100億至200億日圓。JDI並考慮關閉位在茂原市的工廠。

如果成功敲定紓困計畫，JDI與潛在投資人費時逾兩年的討論將可劃下句點；先前據說蘋果、華為一度有意加入挹注資金的行列。京東方及天馬微電子也曾展現對JDI的OLED面板技術感興趣，但他們如今已自行研發這類面板。