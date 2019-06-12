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吉兆或凶兆？蘋果股重現達康泡沫爆破後僅見的壯舉

2019-06-12 16:52經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

蘋果股價連日勁漲，漲勢持續日數和力道，為2000年達康泡沫爆破以來首見。美聯社
蘋果股價連日勁漲，漲勢持續日數和力道，為2000年達康泡沫爆破以來首見。美聯社
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歷經20次嘗試挫敗後，蘋果公司股價屢仆屢起，如今終於達成已睽違將近20年的壯舉。

財經新聞網站MarketWatch報導，蘋果股價已一連六個交易日上漲至少1%以上，上一回蘋果股價連續漲勢保持這麼久、這麼強，是在2000年8月，也就是美國達康泡沫爆破後。

蘋股價11日收盤漲1.2%至194.81美元，連續第六個交易日收紅，是止於4月23日那波連漲六日以來最長的連續漲勢。更早一波發生在今年3月底至4月初，當時蘋果股價連漲九天，漲到4月8日才停止。

但當前這波漲勢特別之處在於，蘋果股價在此期間每天漲幅都超過1%。上一回蘋果股價一連五天上漲，且期間每天漲幅少說都有1%是在2000年8月，當時連漲七個交易日直到8月29日才止漲。之後，蘋果股價曾有20次連漲四天、日漲幅至少在1%以上的紀錄。

壞消息是，儘管近日連番上漲，蘋果股價仍比5月3日漲抵的211.75美元前波高峰價位低8%，更比去年10月3日締造的歷史收盤最高價232.07美元低16%。

若過往歷史可作殷鑑，投資人不宜因最近蘋果股價漲勢凌厲，就放膽大舉追高。在上波蘋果股價銳不可當的連續漲勢發生後一個月，即2000年9月29日星期五，蘋果股價當天崩跌52%，寫下史上最慘的單日跌幅紀錄，導火線是發布獲利警訊引爆一波科技股賣壓。

若往好的方面看，最近這波漲勢顯示，情況並沒有上個月市場擔心的那麼糟。

蘋果股價在5月份大跌13%，中斷連月來的漲勢。最大顧慮是美中貿易戰，投資人擔心蘋果的供應鏈會因美國對中國進口貨加徵關稅而受創，而iPhone需求也可能因中國對美國銷陸產品課徵報復性關稅而遭殃。

但誠如Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives）在上周發布的報告中所言，美中貿易戰的傷害「噪音成分多於現實」。他指出，蘋果股價確實因為不確定性因素而有壓，但「對iPhone生產的基本面衝擊以及成本可能升高的影響，目前為止都在可控制範圍內，股價反應已把更嚴峻的最糟情況納入考量」。

艾夫斯並指出，蘋果為緩和iPhone銷售減緩而積極發展的服務事業，「相對而言未捲入貿易風暴」。

Evercore ISI分析師達雅納尼（Amit Daryanani）11日發布報告說，投資人較關注iPhone銷售趨勢，但就基本面而論，服務事業才是他看好蘋果股票展望的「關鍵要素」，因為可賦予蘋果成長能力，並且把龐大裝置用戶基礎轉化為獲利。他重申給蘋果股票「優於大盤」的投資評等，目標股價訂在205美元。

此外，5月間壓低蘋果股價走勢的另一因素，是美股大盤隨經濟減緩疑慮加深而下挫。但聯準會Fed）主席鮑爾上周表示，必要時Fed不排除降息以維繫經濟擴張。聽在投資人耳裡，這似乎回應了市場的期盼：Fed可能降利率。

至於四大科技大咖公司可能遭聯邦反托辣斯當局調查的顧慮，市場顧慮也從原先的驚愕轉為淡定。MarketWatch報導指出，專家普遍的觀點是，監管當局若要分拆蘋果、亞馬遜、臉書或Google母公司 Alphabet，這種企圖注定失敗，除非他們能重新界定什麼條件構成市場壟斷。

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