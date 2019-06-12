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歐洲第一站！西班牙5G設備採用華為 本周開始營運

2019-06-12 14:17聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

中國大陸電信巨擘華為將於周六（15日）在西班牙多個城市推出5G網路服務，西班牙將成為首個使用5G網路的歐洲國家。

海峽時報報導，英國電信集團伏德風（Vodafone）的西班牙總裁柯因布拉（Antonio Coimbra）本周宣布，馬德里、巴塞隆納等西班牙15個城市的5G設備將使用華為以及瑞典易利信設備。

自美國對華為祭出禁令以來，目前明確禁止華為參與5G網路建設的國家只有美國、澳洲、紐西蘭以及日本。

中國電信巨擘華為將於周六（15日）在西班牙推出5G網路服務。美聯社
中國電信巨擘華為將於周六（15日）在西班牙推出5G網路服務。美聯社
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