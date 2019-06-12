歐洲第一站！西班牙5G設備採用華為 本周開始營運

相關新聞
日股收小黑 中止連3紅2019-06-12 15:16
Uber飛進澳洲 選定墨爾本發展飛行計程車服務2019-06-12 15:05
用1.44億元標下和巴菲特共進午餐 28歲專炒加密貨幣的小夥子圖什麼？2019-06-12 13:41
降低對中國依賴 美國擬協助全球各國提高礦產量2019-06-12 09:13
貿易衝突若擴大 Fed加速降息腳步2019-06-12 07:44
科技股拉低大盤 道瓊指數終止六連漲2019-06-12 04:58
法國央行下修今明年GDP成長率 指政府刺激成效不彰2019-06-12 01:48
亞馬遜觸手伸向「信用不良」用戶 推零利率分期信用卡2019-06-12 00:46
亞馬遜品牌價值 全球最高2019-06-12 00:10
雲端巨擘併同業 挑戰微軟2019-06-12 00:10
川普拚連任 新興市場利空2019-06-12 00:09
俄國憂心原油過剩 暗示支持延長減產2019-06-12 00:09
VIX走揚 美股震盪恐擴大2019-06-12 00:09
美國汽油跌價 有助消費2019-06-12 00:09
美PPI增速減緩 降息機率高2019-06-12 00:07
鴻海：有足夠能力將蘋果iPhone生產全數移出中國2019-06-11 23:05
川普批歐元貶值陷美國不利說法有理？專家這樣說2019-06-11 22:49
全球價值百大品牌出列 亞馬遜初登榜首；華為仍有進展2019-06-11 14:06
740億美元 美UTC併雷神拍板2019-06-11 00:11
微軟加碼雲端遊戲2019-06-11 00:10
金價看漲 可望攀六年高點2019-06-11 00:09
勞動力變貴 拖累美企股價2019-06-11 00:09
日上修GDP成長…外強中乾2019-06-11 00:09
越南防陸貨洗產地 祭重罰2019-06-11 00:09
彭博資訊專欄／OPEC+裂解的徵兆2019-06-09 23:18
米努勤：與易綱會談具建設性2019-06-09 23:16
HR新同事上工了 快篩人才減少200小時2019-06-05 14:45
Netflix &UNIQLO商業新物種生存之道2019-06-05 14:43
日本的傳統「就社」 與創新「就職」2019-06-05 14:33
英國26歲教師靠賣二手書發大財 年賺167萬不怕你偷學2019-06-04 12:43
北市包租代管 租金上限提高2019-06-03 23:27
影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展2019-05-04 09:21
超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授2019-04-23 18:10
台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請2019-03-10 12:15
昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主2019-03-09 23:16
權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少2019-03-05 15:10
史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點2018-08-27 01:38
彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？2018-05-07 00:31
桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風2018-02-06 01:10
熱門文章
日女分享巨乳3大好處 最後一點引起肌肉猛男共鳴2019-06-11 19:43
到底要不要去G20見川普？ 彭博：習近平陷兩難2019-06-12 11:58
1個閨密3雙黑手 毀了4個女總統 但最苦的是…2019-06-12 08:00
如何搶到中國第一手消息？ 彭博：美國投資人都看他2019-06-12 09:41
川普：中國渴望貿易停戰 但美只接受很棒協議2019-06-12 03:18
妻離子散 58億樂透得主：再有錢也買不到快樂2019-06-12 11:45
黑洞可能消失？ 霍金所言可望被證實2019-06-11 17:35
影／貝佐斯砸25億買曼哈頓豪宅 美媒曝奢華內裝2019-06-11 16:48
18歲台交換生德國溺水亡 檢方將解剖了解死因2019-06-12 07:57
川普：除非中國再度同意4或5大點 不再貿易談判2019-06-12 04:04
美商務部長：G20峰會不會與中國達成最後協議2019-06-11 23:49
威騰停止對華為出貨2019-06-12 00:10
亞馬遜觸手伸向「信用不良」用戶 推零利率分期信用卡2019-06-12 00:46
美前駐中大使羅德：台海緊張中國要負責 美應支持台灣2019-06-12 09:38
日本超紅烤番薯貓老闆 被死纏爛打終於現出本尊了2019-06-11 22:11
日上皇明仁夫婦赴京都 退位後首訪地方2019-06-11 16:48
貿戰新籌碼？中共派員赴多地調查稀土2019-06-12 00:38
遼寧號時隔3年通過日本海域 多艘中國艦艇伴航2019-06-11 16:00
科技股拉低大盤 道瓊指數終止六連漲2019-06-12 04:58
G20美中將達協議？前川普顧問：恐還要再3到6個月2019-06-11 23:46
馬斯克：特斯拉不久就能生產續航400英里車款2019-06-12 07:42
日統計：全球約1萬3880枚核彈頭 北韓可能有30枚2019-06-12 10:56
想一夜好眠? 睡前別吃這些2019-06-11 23:34
川普再嗆北京 「現在是我在暫緩美中貿易協議」2019-06-12 08:11
美中貿易戰升溫 專家：台灣「籌碼」價值提升2019-06-11 18:34
多瑙河事故船打撈上岸 再尋獲4遺體2019-06-11 21:18
鴻海：有足夠能力將蘋果iPhone生產全數移出中國2019-06-11 23:05
貿戰新籌碼？中共派員赴多地調查稀土2019-06-11 23:00
川普批歐元貶值陷美國不利說法有理？專家這樣說2019-06-11 22:49
影／美商務部長羅斯親宣布 台灣企業投資美國計畫2019-06-12 09:20
VIX走揚 美股震盪恐擴大2019-06-12 00:09
牽制中國 美航艦雷根號與日出雲號等在南海聯合訓練2019-06-12 09:21
川普：收到金正恩很棒的信 不排除很快川金會2019-06-12 04:56
日本發布遼寧號等六艘共艦穿越宮古海峽畫面2019-06-11 22:05
全面戒備！印度21年來最強風暴將來襲 30萬人緊急撤離2019-06-12 13:26
影／永凍層冰封4萬年 西伯利亞出土完整巨型狼頭2019-06-12 15:03
歐洲第一站！西班牙5G設備採用華為 本周開始營運2019-06-12 14:17
川普不容許CIA吸收金正男為線民 衛報：他又力挺敵人2019-06-12 10:30
911恐攻後…直升機滿天飛 紐約人最怕這兩件事2019-06-12 11:00
G20川習共進晚餐？中不證實2019-06-11 23:53
留言