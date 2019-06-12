日本4月機械訂單意外成長 貿易戰疑慮難消

2019-06-12 11:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



日本4月核心機械訂單意外連續三個月成長，顯示企業投資堅實的訊號，但分析師仍擔心美中貿易戰況加劇導致全球經濟放緩，將傷害未來數季的資本支出。

日本內閣府今天公布的資料顯示，4月核心機械訂單月增5.2%，創下去年10月以來最大月增幅度。路透先前訪調分析師的預估值是下降0.8%，表現意外地優於預期甚多。年增率則為2.5%。