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日本4月機械訂單意外成長 貿易戰疑慮難消

2019-06-12 11:27經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

日本4月核心機械訂單意外連續三個月成長，顯示企業投資堅實的訊號，但分析師仍擔心美中貿易戰況加劇導致全球經濟放緩，將傷害未來數季的資本支出。

日本內閣府今天公布的資料顯示，4月核心機械訂單月增5.2%，創下去年10月以來最大月增幅度。路透先前訪調分析師的預估值是下降0.8%，表現意外地優於預期甚多。年增率則為2.5%。

路透指出，核心機械訂單被視為是衡量未來六到九個月企業資本支出的指標，是一組波動較大的數據。資本支出向為日本經濟亮點，企業積極投資高科技和節省人力的技術，以因應日本老齡化社會勞動力不足以老舊工廠設備升級的需求。

日本4月核心機械訂單意外成長。 路透
日本4月核心機械訂單意外成長。 路透
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