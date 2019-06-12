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記者圖輯現場／反送中民眾聚集 拆圍欄、堵馬路

多空交錯令油價持穩 金價小幅下跌

2019-06-12 08:27經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

油價周二持穩，對全球經濟放緩衝擊需求疑慮並未消除，但石油輸出國組織（OPEC）及其盟友延長減產協議的預期提供支撐。金價小幅下跌，因貿易戰疑慮稍有緩解，但市場對美國聯準會（Fed）降息的預期升高，打壓美元，支撐金價。

布蘭特原油期貨持平，結算價報每桶62.29美元；西德州原油期貨上漲0.01美元或0.02%，結算價報每桶53.27美元。

投資人正在等待美國原油庫存數據出爐，以尋找油市未來走向的線索。兩大指標原油價格均較4月觸及的高點下跌約20%，在美中貿易戰背景下，對需求和經濟成長放緩的疑慮重創市場人氣。

Again Capital LLC分析師John Kilduff表示：「最近這段時間，需求前景是油市的關注焦點，全球經濟數據近來充滿負面意外。」

OPEC和俄羅斯等產油國將延長減產協議的前景，則對油價提供支撐。主要產油國將於6月底或7月初舉行會議，決定是否延長減產協議。

金價周二小跌，美國暫停對墨西哥輸美商品徵收關稅，令投資人較為樂觀，認為美國總統川普可能會擱置對更多中國商品徵收關稅的威脅，打壓金價。不過，市場Fed降息的預期則提供支撐。

黃金現貨微幅下跌，報每英兩1,327.41美元。美國黃金期貨收漲0.1%，報每英兩1,328.50美元。

U.S. Global Investors的首席交易員Michael Matousek說：「投資人預期，川普與習近平本月底會晤時，將達成某種形式的解決方案。」

美國暫停對墨西哥輸美商品徵收關稅，令投資人較為樂觀，認為美國總統川普可能會擱置對...
美國暫停對墨西哥輸美商品徵收關稅，令投資人較為樂觀，認為美國總統川普可能會擱置對更多中國商品徵收關稅的威脅，打壓金價。 報系資料照
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