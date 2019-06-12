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美元小幅下跌 市場聚焦美中貿易戰進展和經濟數據

2019-06-12 08:10經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美元周二小幅下跌，投資人聚焦美中貿易戰和經濟數據，尋找經濟成長和美國聯準會（Fed）是否會在未來幾個月降息的跡象。

DXY美元指數下跌0.08%，報96.686。

風險胃納周一改善，因美國與墨西哥達成協議，避免對墨西哥輸美商品加徵關稅。不過，美中緊張關係以及美國總統川普考慮對日本和歐洲輸美商品徵收關稅的前景，繼續打壓風險資產的吸引力。

周二公布的數據顯示，美國5月生產者物價指數（PPI）連續第二個月上升，但物價壓力依然溫和。Brown Brothers Harriman全球外匯策略主管Win Thin表示：「這為Fed的鴿派立場提供了依據。」

將於周五公布的零售銷售數據也受到密切關注，投資人將從中尋找關稅是否正導致經濟放緩的跡象。

美國商務部長羅斯周二表示，20國集團（G20）峰會將有助於美中貿易談判推進，但預計屆時不會達成最終協議。川普周一表示，如果不能在G20峰會與中國國家主席習近平達成協議，將對中國商品徵收新一輪懲罰性關稅。

另外，川普也在推文中指責歐洲讓歐元貶值，並再次抨擊Fed，認為美國利率過高。川普表示：「歐元和其他貨幣兌美元貶值，使美國處於非常不利的地位。」

根據CME Group的FedWatch工具反映，Fed在7月會議上降息的機率接近80%。

美國商務部長羅斯表示，G20峰會有助於美中貿易談判推進，但預計不會達成最終協議。...
美國商務部長羅斯表示，G20峰會有助於美中貿易談判推進，但預計不會達成最終協議。 （美聯社）
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