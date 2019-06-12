馬斯克：特斯拉不久就能生產續航400英里車款

2019-06-12 07:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



特斯拉（Tesla）執行長馬斯克周二（11日）在年度股東會上表示，特斯拉不久就能有續航力400英里（約644公里）的車款問市，同時明年特斯拉的自動駕駛功能可以不需要人為介入就能使用。

馬斯克說，2016年10月以後生產的特斯拉車輛，屆時只要更換電腦系統，就可以完全自駕。但他強調這還需要得到監管機構的許可，不過特斯拉的車子有能力這麼做。馬斯克認為，這將大舉提升特斯拉車輛的價值。