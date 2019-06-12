科技股拉低大盤 道瓊指數終止六連漲

2019-06-12 04:58 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



科技股拉低大盤，道瓊指數終止六連漲。（美聯社） 分享 facebook

由於科技股下跌打壓投資人情緒，美國股市11日由高開拉至近平盤作收。

道瓊工業平均指數自早盤上漲185.99點拉回，下跌14.17點或0.05%收2萬6048.51點，結束連六個交易日上漲。史坦普500指數下跌1.01點或0.03%收2885.72點，那斯達克綜合指數微跌0.6點或0.01%收7822.57點，兩者都結束連五日上漲。

史指科技類股下跌0.2%，回吐早盤1.1%的漲幅。Advanced Micro Devices和賽門鐵克領跌，分別下滑2.47%和1.87%。

史指在5月大幅下挫後反彈，仍維持在離盤中最高紀錄2.4%距離處。

Baird投資策略師德爾維其(Willie Delwiche)表示，「目前未能突破新高將被視為利空。這個月只過了一個半星期，但我們現在已經掌握了漲勢動能。許多證據顯示，史指中有更多個股創下新高。市場多少會有點預期史指將測試4月的歷史高點水平。」

他說，「對此的潛在利空伴隨投資情緒而來。5月投資情緒變得如此負面，現在隨著6月股市的反彈，悲觀情緒被樂觀情緒所取代。如果它轉變得太快，那可能會從股票的利多轉為利空。」

在墨西哥和美國達成協議以避免關稅，以及聯準會可望降息的期待提振投資人情緒後，股市開盤大幅上漲。

中國國家新聞機構《新華社》表示，將允許地方政府使用債券為基礎設施項目融資，全球股市上漲。隔夜上證綜指上漲2.6%，歐洲Stoxx 600指數上漲1%。

根據CME集團的FedWatch工具，市場對7月降息的預期約為78%，投資人還預計12月降息的可能性為97.1%。

由於美國經濟數據疲軟，降息的預測一直在上升。5月就業成長放緩至7萬5000人，遠低於估計的18萬人。與此同時，美國的製造業活動成長速度創2016年來的最低水平。

在經歷了5月的強勁下滑之後，股市6月可望創下巨大漲幅。道指和那指6月以來均上漲至少5%，史指上漲4.9%。5月時道指和史指均下跌超過6%，那指下跌近8%。

National Securities首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示，「鐘擺明顯擺向另一個方向。」「股市花了六個星期的時間下跌，現在只花了七天就反彈走高。」

他說，「感覺就像在很短的時間內從絕望到繁榮，而實際上並沒有太大變化。希望在此能出現一些穩定。」

【中央社／紐約11日綜合外電報導】

由於投資人對美國和墨西哥達成協議的興奮消退，將注意力轉向美國和中國貿易關係緊張，華爾街股市3大指數今天以平盤作收。

道瓊工業指數在一連6個交易日上揚後，今天下跌14.17點或0.05%，以26048.51點作收。

標準普爾指數下跌1.01點或0.03%，收在2885.72點。

科技股那斯達克指數下跌0.60點或0.01%，收7822.57點。