親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

亞馬遜觸手伸向「信用不良」用戶 推零利率分期信用卡

2019-06-12 00:46經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

為了將觸手伸向龐大的無銀行帳戶或信用不良人口，電商龍頭亞馬遜10日推出「亞馬遜信用建立」計畫，與純網銀Synchrony銀行攜手合作，向信用欠佳民眾核發擔保型信用卡（secured credit card），幫他們建立信用紀錄。持新卡在亞馬遜網站購物時，可享有與Prime會員相同的5%現金回饋。

參與「亞馬遜信用建立」方案的持卡人不用繳交年費，能享有零利率分期付款並能防止未授權扣款。亞馬遜表示，持卡人需存入100至1,000美元不等的保證金，這筆抵押金的用意是建立信用額度，因此購物時無法使用。持卡網購時可選擇6／12／24月的零利率分期付款。

持卡人可以在環聯（TransUnion）線上信用報告免費查閱個人信用分數，並透過模擬器了解不同活動如何影響分數、收到詐欺通知，並獲得幫助他們進一步提升信用分數的信用教育。亞馬遜表示，「信用建立」計畫持卡人最短七個月，就可以升級為毋須擔保的亞馬遜信用卡用戶，屆時將退還最初繳交的那筆保證金。

有擔保的信用卡一般是提供給希望累積信用紀錄的民眾，零售業者自行推出這類信用卡實為罕見。對亞馬遜而言，向低度銀行服務（underbanked，與銀行接觸有限者））族群或沒有銀行帳戶的民眾推出押金卡，目的是將觸手伸向更廣闊的市場。根據FICO在2018年的調查報告，逾11%人口的信用分數低於550，約4%信用分數不良（分數介於300至499）。根據聯邦存款保險公司（FDIC）2017年的報告，25%美國家庭沒有銀行帳戶或不太與銀行往來。

但亞馬遜擔保型信用卡的循環利率年息（APR）高達28.24%，超過普通零售信用的平均25.64%。CreditCards網站產業分析師羅士門警告：「對採用APR的這款信用卡而言，按時繳納卡費格外重要，因為年利率高達28.24%，若持卡人未在分期零利率的期限內繳清，信用卡公司將根據購物日當天起的平均每日餘額追繳利息。」

亞馬遜向「信用不良」用戶推出享5%現金購物回饋的擔保型信用卡。 路透
亞馬遜向「信用不良」用戶推出享5%現金購物回饋的擔保型信用卡。 路透
分享

電商詐欺網購

相關新聞

美PPI增速減緩 降息機率高

2019-06-12 00:07

亞馬遜品牌價值 全球最高

2019-06-12 00:10

雲端巨擘併同業 挑戰微軟

2019-06-12 00:10

川普拚連任 新興市場利空

2019-06-12 00:09

俄國憂心原油過剩 暗示支持延長減產

2019-06-12 00:09

VIX走揚 美股震盪恐擴大

2019-06-12 00:09

美國汽油跌價 有助消費

2019-06-12 00:09

川普批歐元貶值陷美國不利說法有理？專家這樣說

2019-06-11 22:49

全球價值百大品牌出列 亞馬遜初登榜首；華為仍有進展

2019-06-11 14:06

鴻海整頓夏普再進一步！ 動用近千億日圓買回優先股

2019-06-11 11:26

CNN打臉川普：對中國的陳述錯誤連篇

2019-06-11 10:11

報復美發動經濟戰！原能署證實伊朗已提高濃縮鈾產量

2019-06-11 10:02

老人開車肇事頻傳 日本政府擬推銀髮專用駕照

2019-06-11 08:53

Fed降息押注什麼貨幣最好？看小摩上修了誰的匯率預測

2019-06-11 08:33

美元上漲 川普擱置對墨關稅

2019-06-11 07:32

美墨貿易關係和緩 道瓊六連漲

2019-06-11 06:44

川普竟怨嘆自己無法像中國領導人那樣控制央行

2019-06-11 06:37

對墨不加稅 道瓊指數連六升

2019-06-11 05:23

南韓、英國FTA 達初步協議

2019-06-11 00:53

740億美元 美UTC併雷神拍板

2019-06-11 00:11

微軟加碼雲端遊戲

2019-06-11 00:10

金價看漲 可望攀六年高點

2019-06-11 00:09

勞動力變貴 拖累美企股價

2019-06-11 00:09

日上修GDP成長…外強中乾

2019-06-11 00:09

越南防陸貨洗產地 祭重罰

2019-06-11 00:09

4,800億！Salesforce全股票收購這家大數據業者

2019-06-10 23:30

好市多為何能打趴購物中心和連鎖專門店？這一點是關鍵

2019-06-10 22:43

冰島毛衣中國製 針織工不開心

2019-06-10 22:40

川普威脅墨西哥國會：協議條款不過照課關稅

2019-06-10 22:24

美股延續上周漲勢 道瓊漲約170點

2019-06-10 22:21

彭博資訊專欄／OPEC+裂解的徵兆

2019-06-09 23:18

米努勤：與易綱會談具建設性

2019-06-09 23:16

HR新同事上工了 快篩人才減少200小時

2019-06-05 14:45

Netflix &UNIQLO商業新物種生存之道

2019-06-05 14:43

日本的傳統「就社」 與創新「就職」

2019-06-05 14:33

英國26歲教師靠賣二手書發大財 年賺167萬不怕你偷學

2019-06-04 12:43

英國打造5G智慧工廠 第四次工業革命來了

2019-06-04 11:41

北市包租代管 租金上限提高

2019-06-03 23:27

影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展

2019-05-04 09:21
看更多

熱門文章

她想上洗手間 卻開了飛機逃生出口 ！

2019-06-11 07:14

藍綠兩球其實「顏色一樣」？ 網友實驗發現竟是真的

2019-06-11 12:23

直升機墜毀曼哈頓大樓 飛行員當場死亡

2019-06-11 03:28

日女分享巨乳3大好處 最後一點引起肌肉猛男共鳴

2019-06-11 19:43

紐時評論：以古鑑今 貿易戰都是誰受惠？

2019-06-11 10:55

南華早報：不只握手！川習會會邊進晚餐邊談

2019-06-11 07:47

孕婦點咖啡 星巴克男店員怕「對胎兒不好」拒賣掀論戰

2019-06-11 09:53

貿戰燒到好萊塢 中國拒給美國電影確定發行日

2019-06-11 14:56

CNN打臉川普：對中國的陳述錯誤連篇

2019-06-11 10:11

別被音樂榜騙了！美去年冠軍專輯 近半不靠賣歌而是…

2019-06-11 10:00

川普竟怨嘆自己無法像中國領導人那樣控制央行

2019-06-11 06:37

G20川習會攤牌？ 川普撂狠話 中方拒證實

2019-06-11 15:08

東奧／網美們崩潰？ 現場拍照上傳社群恐觸法

2019-06-11 12:46

影／川普：相信習近平將出席G20 加徵更多關稅仍是選項

2019-06-11 06:29

影／貝佐斯砸25億買曼哈頓豪宅 美媒曝奢華內裝

2019-06-11 16:48

鴻海整頓夏普再進一步！ 動用近千億日圓買回優先股

2019-06-11 11:26

黑洞可能消失？ 霍金所言可望被證實

2019-06-11 17:35

日上皇明仁夫婦赴京都 退位後首訪地方

2019-06-11 16:48

遼寧號時隔3年通過日本海域 多艘中國艦艇伴航

2019-06-11 16:00

WSJ：金正男是美國CIA線民 在大馬與美方會面後遇害

2019-06-11 11:25

美商務部長：G20峰會不會與中國達成最後協議

2019-06-11 23:49

美中貿易戰升溫 專家：台灣「籌碼」價值提升

2019-06-11 18:34

川普升高科技冷戰規格 鎖定中、俄企業為頭號敵人

2019-06-11 09:29

對墨不加稅 道瓊指數連六升

2019-06-11 05:23

報復美發動經濟戰！原能署證實伊朗已提高濃縮鈾產量

2019-06-11 10:02

睡覺最好關燈 研究：夜間光源恐增肥胖風險

2019-06-11 10:40

影／G20若無川習會 川普威脅追加3千億美元關稅

2019-06-11 12:33

美對中逆差減少 關稅戰奏效 ? 專家：未必如此

2019-06-11 15:06

稀土攻防戰悄悄登場---中國稀土出口 上月大減16%

2019-06-11 15:10

北加今年最大桑德山火 延燒逾2000畝

2019-06-11 04:35

Fed降息押注什麼貨幣最好？看小摩上修了誰的匯率預測

2019-06-11 08:33

美墨貿易關係和緩 道瓊六連漲

2019-06-11 06:44

日本超紅烤番薯貓老闆 被死纏爛打終於現出本尊了

2019-06-11 22:11

問世愈來愈近！華為新系統鴻蒙已在多國註冊

2019-06-11 14:57

美元上漲 川普擱置對墨關稅

2019-06-11 07:32

加國回應了！2021年禁止一次性塑膠垃圾

2019-06-11 11:50

貿戰新籌碼？中共派員赴多地調查稀土

2019-06-11 23:00

日本發布遼寧號等六艘共艦穿越宮古海峽畫面

2019-06-11 22:05

中共航艦睽違三年通過沖繩本島與宮古島海域

2019-06-11 14:57

性侵中國遊學團女生 牧師關六年

2019-06-11 14:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top