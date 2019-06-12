亞馬遜觸手伸向「信用不良」用戶 推零利率分期信用卡

2019-06-12 00:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



為了將觸手伸向龐大的無銀行帳戶或信用不良人口，電商龍頭亞馬遜10日推出「亞馬遜信用建立」計畫，與純網銀Synchrony銀行攜手合作，向信用欠佳民眾核發擔保型信用卡（secured credit card），幫他們建立信用紀錄。持新卡在亞馬遜網站購物時，可享有與Prime會員相同的5%現金回饋。

參與「亞馬遜信用建立」方案的持卡人不用繳交年費，能享有零利率分期付款並能防止未授權扣款。亞馬遜表示，持卡人需存入100至1,000美元不等的保證金，這筆抵押金的用意是建立信用額度，因此購物時無法使用。持卡網購時可選擇6／12／24月的零利率分期付款。

持卡人可以在環聯（TransUnion）線上信用報告免費查閱個人信用分數，並透過模擬器了解不同活動如何影響分數、收到詐欺通知，並獲得幫助他們進一步提升信用分數的信用教育。亞馬遜表示，「信用建立」計畫持卡人最短七個月，就可以升級為毋須擔保的亞馬遜信用卡用戶，屆時將退還最初繳交的那筆保證金。

有擔保的信用卡一般是提供給希望累積信用紀錄的民眾，零售業者自行推出這類信用卡實為罕見。對亞馬遜而言，向低度銀行服務（underbanked，與銀行接觸有限者））族群或沒有銀行帳戶的民眾推出押金卡，目的是將觸手伸向更廣闊的市場。根據FICO在2018年的調查報告，逾11%人口的信用分數低於550，約4%信用分數不良（分數介於300至499）。根據聯邦存款保險公司（FDIC）2017年的報告，25%美國家庭沒有銀行帳戶或不太與銀行往來。