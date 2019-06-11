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鴻海：有足夠能力在中國以外地區生產所有銷美的iPhone

2019-06-11 23:05經濟日報 記者任中原╱即時報導

彭博資訊報導，富士康科技集團半導體業務部門負責人劉揚偉表示，如果有必要，鴻海有足夠的能力在中國以外地區生產所有銷往美國的iPhone手機。

劉偉揚表示，由於美中貿易衝突升高，且未來情況益發難以預測，因此如果蘋果有必要調整生產，富士康將全力支持蘋果。

他表示，「我們25%的產能是在中國以外地區，而且我們能夠協助蘋果因應美國市場的需要」，且目前正在對印度的製造基地進行投資；「我們有充分的能力以因應蘋果的需求」。

劉偉揚表示，蘋果目前尚未告知富士康將生產基地轉出中國，但富士康有能力依據客戶的需要，將生產線移往其他國家；富士康將迅速因應貿易戰，並依賴在地的業者，一如兩年前該公司便預測到必須在美國威斯康辛州設廠。

印度是否會成為蘋果設備的主要產地，目前還不清楚。富士康目前正在印度清奈附近的廠區對iPhone Xr系列進行產品測試，並計劃在此地大量生產。另外富士康已經在印度邦加諾爾省的緯創廠生產比較舊型的iPhone。

鴻海主管並再度確認威州廠的員工雇用目標，建廠工程正依照計劃進行，2020年底前威州廠將雇用2,000名員工，屆時除了生產LCD外，並將開始生產網路及伺服器等產品。

印度半導體

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