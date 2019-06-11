川普又開砲 左轟聯準會利率過高右打歐洲任歐元貶值

2019-06-11 20:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



美國總統川普11日發布一連串推文，指控歐洲故意讓歐元貶值，同時又再度抨擊美國聯準會（Fed）。

川普推文說，歐元及其他貨幣對美元貶值，對美國大大不利，「聯準會的利率太高，再加上量化緊縮實在很荒唐！他們實在毫無頭緒。」

川普也在另一則推文中說，美國「通膨率非常低」，這實在太「美妙」。