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川普又開砲 左轟聯準會利率過高右打歐洲任歐元貶值

2019-06-11 20:59經濟日報 記者陳律安╱即時報導

美國總統川普11日發布一連串推文，指控歐洲故意讓歐元貶值，同時又再度抨擊美國聯準會（Fed）。

川普推文說，歐元及其他貨幣對美元貶值，對美國大大不利，「聯準會的利率太高，再加上量化緊縮實在很荒唐！他們實在毫無頭緒。」

川普也在另一則推文中說，美國「通膨率非常低」，這實在太「美妙」。

川普前日接受CNBC訪問時，說聯準會不聽他的話，「羨慕」中國領袖可以控制央行。

美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社
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川普聯準會通膨

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