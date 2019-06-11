產油的委內瑞拉竟鬧汽油荒 排隊24小時才能加到油

2019-06-11 17:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



身為產油國的委內瑞拉最近鬧起「汽油荒」，不少民眾得排隊等上超過24小時、甚至等一周才能讓汽車加到油。諷刺的是，委國還是全球最大原油蘊藏量國家。隨著石油產業崩潰、美國制裁馬杜洛當局，油荒問題使委內瑞拉已經糟透的人道危機進一步惡化。

華爾街日報報導，像是在委內瑞拉東部城市奧達斯港（Puerto Ordaz），艾芮是數百名在午夜排隊等加油的其中一人。排隊人龍已長達約1.6公里。

儘管艾芮已鎖上車門，藏好手機和鑰匙，卻無法小睡一下，因為擔心街頭犯罪打劫。其他駕駛人則抓著石塊與棍棒求自保，這凸顯了一度是石油強權國家的委內瑞拉已陷入混亂。

36歲的艾芮不得不讓汽車加油，以接送13年前遭子彈襲擊而不良於行的丈夫。在排隊24小時後，她終於能加到一些汽油。

在委內瑞拉部分地區，燃料短缺的情況數年來已司空見慣，原因是管理不善和貪腐導致這個石油消耗量很大的國家石油產業陷入衰敗。以往，燃料短缺主要影響西部邊境地區，因為不法分子把委內瑞拉的原油走私到哥倫比亞，賺取大量利潤。由於國家的補貼政策，使得委國的燃料實際上幾乎是免費的，走私者再以國際價格出售燃料，賺飽荷包。

然而近幾周來，這種汽油短缺現象已擴散至委國的多數地區。在部分加油站，排隊人龍可長達數公里。

燃料短缺已迫使人們放下工作，讓小孩蹺課，等上一個禮拜才輪到他們加油。農夫無法將農產運送到城市，他們警告這會導致糧食短缺更加惡化。一些駕駛人則不顧危險，在家囤積汽油。

牧場協會負責人馬奎茲表示：「完全癱瘓。我們處於一個複雜的情況，幾乎把所有的時間都花在加油站等加油。」

但解決燃料荒並非易事。委國的煉油廠因長期來缺乏投資和石油產量減少早已陷入癱瘓。例如世界上最大煉油廠之一的Paraguaná煉油廠目前產能只有約10%。

根據石油輸出國組織（OPEC）最近期數據，委內瑞拉原油產量在4月降至每日76.8萬桶，遠低於1990年代末每日300多萬桶的產量高峰。